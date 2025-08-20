Более 600 недостроев и самостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года

https://ria.ru/20250820/podmoskove-2036501591.html

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 600 аварийных, недостроенных и самовольных объектов ликвидировано в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Эта работа проводится в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Важный запрос со стороны жителей – наведение порядка там, где есть недостроенные, заброшенные здания. Такие объекты вызывают беспокойства, связанные и с безопасностью, и с обликом наших городов и жилых микрорайонов", – приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он добавил, что благодаря вниманию и участию жителей с 2018 года им удалось выявить почти 12 тысяч недостроев, из которых более 8 тысяч уже привели в порядок. Только с начала года было ликвидировано 602 аварийных и самовольных объекта в таких округах, как Ступино, Щелково, Раменский, Мытищи, Дмитров и других. Губернатор также сообщил, что еще порядка 4 тысяч объектов сейчас находятся в работе, и 700 из них планируется завершить до конца года. Он подчеркнул важность того, чтобы на местах, где раньше были "заброшки" или расселенные аварийные дома, появлялись школы, детские сады, поликлиники и уютные пространства для отдыха. Еще Воробьев выразил благодарность всем, кто обращает внимание на проблемные объекты и помогает делать Подмосковье комфортнее. Например, в поселке городского типа Михеево городского округа Ступино несколько лет пустовало и постепенно разрушалось здание бывшего образовательного учреждения на улице Горького, в котором позднее размещалась автошкола. Объект был передан в аренду. Новый арендатор совместно с профильными ведомствами и администрацией округа принял решение о проведении капитального ремонта. В настоящее время в обновленном здании открылся многопрофильный медицинский центр. В Звенигороде было демонтировано недостроенное здание многоквартирного жилого дома на улице Радужной в микрорайоне "Южный". Строительство пятиэтажного дома началось в 2000-х годах, однако в 2010 году работы были приостановлены. Недострой, расположенный в окружении жилого массива, портил облик территории, а его конструкции пришли в аварийное состояние. Сейчас работы по сносу объекта завершены, площадка расчищается от строительного мусора. В перспективе на этом месте будет обустроен сквер, о чем ранее просили местные жители. Кроме того, в Звенигороде на территории санатория "Поречье" ликвидирован аварийный пятиэтажный дом №35 1964 года постройки, который был расселен в рамках региональной государственной программы. Сейчас решается вопрос о дальнейшем использовании освободившейся территории. В Банном переулке городского округа Ступино уже демонтированы дома №4 и №5 — расселенные аварийные бараки, следующие на очереди еще два здания. На освободившейся территории планируется создать сквер. Эта зеленая зона станет местом отдыха для жителей близлежащего квартала, а для удобства автовладельцев рядом оборудуют парковочное пространство. В городском округе Клин снесен заброшенный торговый центр на улице Гагарина. Недостроенное трехэтажное здание портило облик города около 10 лет. Сейчас на территории завершаются работы по демонтажу строительных конструкций и очистке площадки от мусора. Решение о том, что будет построено на месте бывшего недостроя, пока не принято. В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа достроили шестиэтажное здание у парка "Дубки" площадью более 6 тысяч квадратных метров. Его начали возводить в 2006 году, однако стройка была заморожена. Теперь же там расположится современный деловой центр.

