Вера Подгузова назвала инструменты для освоения китайского рынка

Цифровые коммуникации и использование социальных медиа, в частности WeChat, дают большое преимущество при выходе российских компаний на китайский рынок, заявила РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цифровые коммуникации и использование социальных медиа, в частности WeChat, дают большое преимущество при выходе российских компаний на китайский рынок, заявила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Заявление прозвучало на деловом завтраке "Мосты доверия между Россией и Китаем" в рамках форума "РОСТКИ: Россия и Китай". Подгузова подчеркнула, что наличие сайта на китайском языке и аккаунта в социальных медиа КНР, где предприниматели могут рассказать о продукции на доступном языке и ответить на запросы потребителей, способствует информационной открытости и построению доверительных отношений, что позволяет охватить большую аудиторию и масштабировать бизнес. Также в своем выступлении старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ отметила важность учета культурной составляющей в продукции и услугах для повышения спроса на российские товары в Китайской Народной Республике. "В условиях высокой конкуренции между разными отраслями наиболее успешный опыт взаимодействия с международным сообществом, в частности с Китаем, мы видим у тех российских компаний, которые придают значение развитию уникального характера бренда. Национальная идентичность и яркие региональные черты в продукции и услугах всегда привлекают внимание, вне зависимости от размера бизнеса. Культурные коды страны и регионов нужно учитывать в построении маркетинга и рекламных стратегий компаний, так как это способствует более открытому взаимодействию с международными партнерами", - отметила Подгузова, ее слова привели в пресс-службе банка. В качестве примера продвижения российских компаний малого и среднего бизнеса на китайском рынке она назвала конкурс “Знай наших”, одну из номинаций которого поддержал ПСБ. Банк отобрал 10 лучших компаний, чтобы организовать для них поездку в КНР с деловой миссией в составе российской делегации предпринимателей. Спикерами делового завтрака также стали руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, председатель Российско-Китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона и другие. Участники обсудили выстраивание российско-китайского диалога для сотрудничества в сферах культуры и туризма, взаимодействия между медиа и проработки предпринимательских инициатив.

