Рейтинг@Mail.ru
Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 20.08.2025 (обновлено: 13:21 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/plennyy-2036469321.html
Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт
Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт - РИА Новости, 20.08.2025
Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Гарбуз описал, как украинский военкомат схватил его по пути на работу, провёл медицинскую комиссию в подвале и отправил на... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:43:00+03:00
2025-08-20T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036490861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1409dcea165e84f5eb342e9c09c5a2be.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Гарбуз описал, как украинский военкомат схватил его по пути на работу, провёл медицинскую комиссию в подвале и отправил на фронт, видео с его рассказом показало Минобороны РФ. "Утром шел на работу. Переходил железную дорогу, там через лес надо было пройти. Остановились бусики (микроавтобусы - ред.), ТЦКшники (сотрудники территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), кинули меня и отвезли. Там кинули в подвал, прошла там ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.), там же меня сфотографировали, сделали военник (военный билет - ред.). Уже где-то в 12 ночи нас отправили, забили, автобус полный, большой, и отправили на Днепр", - говорит пленный на видео допроса.
https://ria.ru/20250819/voennyj-2036222840.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Гарбуз о прохождении медкомиссии в подвале
Гарбуз был пойман на улице ТЦК и брошен в подвал дожидаться отправки на фронт. "Утром шел на работу. Переходил железную дорогу, там через лес надо было пройти. Остановились бусики, ТЦКшники, кинули меня и отвезли. Там кинули в подвал, прошла там ВЛК, там же меня сфотографировали, сделали военник. Уже где-то в 12 ночи нас отправили, забили, автобус полный, большой и отправили на Днепр", - сказал пленный. Гарбуз был взят в плен бойцами группировки войск «Север» и теперь имеет шанс снова увидеть своих родственников.
2025-08-20T11:43
true
PT2M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036490861_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_299ed2dff22186c07b88e786f502ade2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт

Военнопленный ВСУ Гарбуз рассказал, как проходил медкомиссию в подвале

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Гарбуз описал, как украинский военкомат схватил его по пути на работу, провёл медицинскую комиссию в подвале и отправил на фронт, видео с его рассказом показало Минобороны РФ.
"Утром шел на работу. Переходил железную дорогу, там через лес надо было пройти. Остановились бусики (микроавтобусы - ред.), ТЦКшники (сотрудники территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), кинули меня и отвезли. Там кинули в подвал, прошла там ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.), там же меня сфотографировали, сделали военник (военный билет - ред.). Уже где-то в 12 ночи нас отправили, забили, автобус полный, большой, и отправили на Днепр", - говорит пленный на видео допроса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Пленный ВСУ заявил о нежелании воевать за "мажорчиков" из Киева
Вчера, 09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала