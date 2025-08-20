https://ria.ru/20250820/plennyy-2036469321.html

Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт

Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт - РИА Новости, 20.08.2025

Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Гарбуз описал, как украинский военкомат схватил его по пути на работу, провёл медицинскую комиссию в подвале и отправил на... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:43:00+03:00

2025-08-20T11:43:00+03:00

2025-08-20T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036490861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1409dcea165e84f5eb342e9c09c5a2be.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Гарбуз описал, как украинский военкомат схватил его по пути на работу, провёл медицинскую комиссию в подвале и отправил на фронт, видео с его рассказом показало Минобороны РФ. "Утром шел на работу. Переходил железную дорогу, там через лес надо было пройти. Остановились бусики (микроавтобусы - ред.), ТЦКшники (сотрудники территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), кинули меня и отвезли. Там кинули в подвал, прошла там ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.), там же меня сфотографировали, сделали военник (военный билет - ред.). Уже где-то в 12 ночи нас отправили, забили, автобус полный, большой, и отправили на Днепр", - говорит пленный на видео допроса.

https://ria.ru/20250819/voennyj-2036222840.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Гарбуз о прохождении медкомиссии в подвале Гарбуз был пойман на улице ТЦК и брошен в подвал дожидаться отправки на фронт. "Утром шел на работу. Переходил железную дорогу, там через лес надо было пройти. Остановились бусики, ТЦКшники, кинули меня и отвезли. Там кинули в подвал, прошла там ВЛК, там же меня сфотографировали, сделали военник. Уже где-то в 12 ночи нас отправили, забили, автобус полный, большой и отправили на Днепр", - сказал пленный. Гарбуз был взят в плен бойцами группировки войск «Север» и теперь имеет шанс снова увидеть своих родственников. 2025-08-20T11:43 true PT2M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)