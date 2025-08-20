https://ria.ru/20250820/plennyy-2036469321.html
Украинский военнопленный рассказал, как его отправили на фронт
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Гарбуз описал, как украинский военкомат схватил его по пути на работу, провёл медицинскую комиссию в подвале и отправил на фронт, видео с его рассказом показало Минобороны РФ. "Утром шел на работу. Переходил железную дорогу, там через лес надо было пройти. Остановились бусики (микроавтобусы - ред.), ТЦКшники (сотрудники территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), кинули меня и отвезли. Там кинули в подвал, прошла там ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.), там же меня сфотографировали, сделали военник (военный билет - ред.). Уже где-то в 12 ночи нас отправили, забили, автобус полный, большой, и отправили на Днепр", - говорит пленный на видео допроса.
Гарбуз был пойман на улице ТЦК и брошен в подвал дожидаться отправки на фронт. "Утром шел на работу. Переходил железную дорогу, там через лес надо было пройти. Остановились бусики, ТЦКшники, кинули меня и отвезли. Там кинули в подвал, прошла там ВЛК, там же меня сфотографировали, сделали военник. Уже где-то в 12 ночи нас отправили, забили, автобус полный, большой и отправили на Днепр", - сказал пленный. Гарбуз был взят в плен бойцами группировки войск «Север» и теперь имеет шанс снова увидеть своих родственников.
