Поплавская жестко ответила депутату Родниной на слова о пенсии россиян

Высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что пенсия в России – "это не зарплата, а пособие по РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что пенсия в России – "это не зарплата, а пособие по старости", вызвали широкий общественный резонанс.Некоторые политики и артисты назвали слова Родниной оскорбительными и циничными. Разгорается дискуссия: может ли депутат, получающий зарплату свыше 400 тысяч рублей в месяц, рассуждать о том, как жить на пенсию в 20 тысяч рублей, не попробовав на собственном опыте?Что сказала РоднинаСкандал начался с интервью изданию Sport24, в котором Роднина заявила:"Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Нельзя всё время на кого-то рассчитывать, пора становиться самостоятельными".Но этим она не ограничилась. В марте 2025 года Роднина призналась, что "не хочет и не будет пробовать жить на 20 тысяч пенсии", а в июле отметила, что в США пенсия в основном формируется самими гражданами через фонды и отчисления.Таким образом, по её словам, государство в России и так делает слишком много для пенсионеров, а граждане должны откладывать "на старость" самостоятельно."Цинично и унизительно"После публикации интервью последовала волна критики. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что слова Родниной противоречат Конституции:"Пенсия — это не милость государства, а законное право граждан, которые десятилетиями честно трудились. Особенно цинично такие заявления звучат от человека, находящегося в привилегированном положении".Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по соцполитике, был осторожнее: он признал, что гражданам стоит формировать пенсионные накопления ответственно, но подчеркнул, что размер выплат сегодня явно недостаточен, особенно на фоне цен на продукты, лекарства и коммуналку.Сенатор Ольга Епифанова обратила внимание на другую проблему: молодёжь просто не может думать о пенсии, когда едва хватает средств на жильё и семью."Пусть попробует прожить сама"Особенно жёстко отреагировали представители творческой среды.Актриса Яна Поплавская предложила исключить Роднину из Госдумы:"Что сделала Роднина как парламентарий? Она сидит в Думе уже 18 лет. Люди платят налоги, отдают детей в армию. Государство обязано выполнять обязательства перед населением. По-хорошему, нужно лишить Роднину депутатских привилегий и дать ей возможность пожить на пенсию в 20 тысяч".Актриса Виктория Цыганова написала в Telegram:"Трёхкратная олимпийская чемпионка, а теперь эксперт по пенсиям Роднина считает, что государство делает слишком много. А ведь пенсия — это возврат тех денег, которые человек откладывал всю жизнь. Куда уходят эти средства?".В соцсетях реакция была ещё жёстче. Пользователи писали: "С пенсии нельзя даже квартплату оплатить", "У депутатов свои миллионы, а нам говорят не нойте".Сама Роднина о пенсии не думает и уходить не собирается:"Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит, не хочу и пытаться так делать. На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт", - сказала РоднинаПо данным открытых источников, средний размер страховой пенсии в России в 2025 году составляет 24–25 тысяч рублей. Для сравнения: зарплата депутата Госдумы - более 400 тысяч рублей в месяц, не считая компенсаций, командировок, премий и социальных льгот.От олимпийской славы к депутатскому креслуИрина Роднина - одна из величайших фигуристок XX века. Трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы. Она не проиграла ни одного турнира за 13 лет спортивной карьеры.В начале 2000-х Роднина вошла в политику: в 2007 году была избрана депутатом Госдумы от партии "Единая Россия" и с тех пор переизбиралась на нескольких выборах подряд. Работала в комитете по физкультуре и спорту, затем занималась вопросами молодёжной политики.Пенсии в России и за рубежомСравнение с другими странами стало одной из главных тем обсуждения. Роднина упоминала США, где люди формируют пенсию через накопительные фонды.Однако эксперты отмечают: в развитых странах уровень выплат значительно выше, а средняя пенсия в Европе составляет 1000–1500 евро, в то время как в России -около 250 евро. При этом налоговая нагрузка в Европе выше.
