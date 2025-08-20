Поплавская жестко ответила депутату Родниной на слова о пенсии россиян
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что пенсия в России – "это не зарплата, а пособие по старости", вызвали широкий общественный резонанс.
Некоторые политики и артисты назвали слова Родниной оскорбительными и циничными. Разгорается дискуссия: может ли депутат, получающий зарплату свыше 400 тысяч рублей в месяц, рассуждать о том, как жить на пенсию в 20 тысяч рублей, не попробовав на собственном опыте?
Что сказала Роднина
Скандал начался с интервью изданию Sport24, в котором Роднина заявила:
"Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Нельзя всё время на кого-то рассчитывать, пора становиться самостоятельными".
Но этим она не ограничилась. В марте 2025 года Роднина призналась, что "не хочет и не будет пробовать жить на 20 тысяч пенсии", а в июле отметила, что в США пенсия в основном формируется самими гражданами через фонды и отчисления.
Таким образом, по её словам, государство в России и так делает слишком много для пенсионеров, а граждане должны откладывать "на старость" самостоятельно.
Ирина Роднина в 2010 году
"Цинично и унизительно"
После публикации интервью последовала волна критики. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что слова Родниной противоречат Конституции:
"Пенсия — это не милость государства, а законное право граждан, которые десятилетиями честно трудились. Особенно цинично такие заявления звучат от человека, находящегося в привилегированном положении".
Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по соцполитике, был осторожнее: он признал, что гражданам стоит формировать пенсионные накопления ответственно, но подчеркнул, что размер выплат сегодня явно недостаточен, особенно на фоне цен на продукты, лекарства и коммуналку.
Сенатор Ольга Епифанова обратила внимание на другую проблему: молодёжь просто не может думать о пенсии, когда едва хватает средств на жильё и семью.
Ольга Епифанова
"Пусть попробует прожить сама"
Особенно жёстко отреагировали представители творческой среды.
Актриса Яна Поплавская предложила исключить Роднину из Госдумы:
"Что сделала Роднина как парламентарий? Она сидит в Думе уже 18 лет. Люди платят налоги, отдают детей в армию. Государство обязано выполнять обязательства перед населением. По-хорошему, нужно лишить Роднину депутатских привилегий и дать ей возможность пожить на пенсию в 20 тысяч".
Актриса Виктория Цыганова написала в Telegram:
"Трёхкратная олимпийская чемпионка, а теперь эксперт по пенсиям Роднина считает, что государство делает слишком много. А ведь пенсия — это возврат тех денег, которые человек откладывал всю жизнь. Куда уходят эти средства?".
В соцсетях реакция была ещё жёстче. Пользователи писали: "С пенсии нельзя даже квартплату оплатить", "У депутатов свои миллионы, а нам говорят не нойте".
Сама Роднина о пенсии не думает и уходить не собирается:
"Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит, не хочу и пытаться так делать. На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт", - сказала Роднина
По данным открытых источников, средний размер страховой пенсии в России в 2025 году составляет 24–25 тысяч рублей. Для сравнения: зарплата депутата Госдумы - более 400 тысяч рублей в месяц, не считая компенсаций, командировок, премий и социальных льгот.
От олимпийской славы к депутатскому креслу
Ирина Роднина - одна из величайших фигуристок XX века. Трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы. Она не проиграла ни одного турнира за 13 лет спортивной карьеры.
В начале 2000-х Роднина вошла в политику: в 2007 году была избрана депутатом Госдумы от партии "Единая Россия" и с тех пор переизбиралась на нескольких выборах подряд. Работала в комитете по физкультуре и спорту, затем занималась вопросами молодёжной политики.
Пенсии в России и за рубежом
Сравнение с другими странами стало одной из главных тем обсуждения. Роднина упоминала США, где люди формируют пенсию через накопительные фонды.
Однако эксперты отмечают: в развитых странах уровень выплат значительно выше, а средняя пенсия в Европе составляет 1000–1500 евро, в то время как в России -около 250 евро. При этом налоговая нагрузка в Европе выше.