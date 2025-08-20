Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 20.08.2025 (обновлено: 12:59 20.08.2025)
Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.08.2025
Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
Группировка "Восток" в результате наступательных действий освободила населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" в результате наступательных действий освободила населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в среду."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
днепропетровская область
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области

МО РФ: ВС России освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" в результате наступательных действий освободила населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в среду.
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Российские военные освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
12:09
 
Специальная военная операция на Украине
Днепропетровская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы РФ
 
 
