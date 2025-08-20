https://ria.ru/20250820/osvobozhdenie-2036474224.html
Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
Группировка "Восток" в результате наступательных действий освободила населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" в результате наступательных действий освободила населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в среду."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские военные освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
