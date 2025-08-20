https://ria.ru/20250820/orekhov-2036488556.html

ВСУ оставляют передовые позиции в районе Орехова

2025-08-20T13:08:00+03:00

ТОКМАК , 20 авг - РИА Новости. Украинские военные оставляют свои передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал журналистам наводчик орудия Д-30 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России с позывным "Осетин". Он пояснил, что их расчет ведет огонь по передовым позициям украинских военных в районе города Орехов. О том, что противник отходит, видно "по прицелу", который отдаляется от прошлых координат и по разведданным о поражении целей. "Целей больше стало последнее время... Цели чаще стали давать. Если неделю назад мы работали по целям 9-10 километров, в данный момент работаем на расстояние 11-12 километров. Видно, что отступает противник", - рассказал "Осетин".

2025

