ВСУ оставляют передовые позиции в районе Орехова - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 20.08.2025
ВСУ оставляют передовые позиции в районе Орехова
ВСУ оставляют передовые позиции в районе Орехова
Украинские военные оставляют свои передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
ТОКМАК , 20 авг - РИА Новости. Украинские военные оставляют свои передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал журналистам наводчик орудия Д-30 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России с позывным "Осетин". Он пояснил, что их расчет ведет огонь по передовым позициям украинских военных в районе города Орехов. О том, что противник отходит, видно "по прицелу", который отдаляется от прошлых координат и по разведданным о поражении целей. "Целей больше стало последнее время... Цели чаще стали давать. Если неделю назад мы работали по целям 9-10 километров, в данный момент работаем на расстояние 11-12 километров. Видно, что отступает противник", - рассказал "Осетин".
запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ оставляют передовые позиции в районе Орехова

ВСУ оставляют свои передовые позиции в районе Орехова в Запорожской области

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ТОКМАК , 20 авг - РИА Новости. Украинские военные оставляют свои передовые позиции на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал журналистам наводчик орудия Д-30 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России с позывным "Осетин".
Он пояснил, что их расчет ведет огонь по передовым позициям украинских военных в районе города Орехов. О том, что противник отходит, видно "по прицелу", который отдаляется от прошлых координат и по разведданным о поражении целей.
"Целей больше стало последнее время... Цели чаще стали давать. Если неделю назад мы работали по целям 9-10 километров, в данный момент работаем на расстояние 11-12 километров. Видно, что отступает противник", - рассказал "Осетин".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала