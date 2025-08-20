https://ria.ru/20250820/oporniki-2036428316.html

Выдержавший 24 удара дронами Т-72 уничтожил опорники ВСУ, рассказал боец

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Экипаж танка Т-72 семидесятого полка группировки "Днепр", выдержавший 24 украинских удара дронами-камикадзе при разминировании подходов к позициям ВСУ, сумел по ходу движения уничтожить три опорных пункта ВСУ в районе Малой Токмачки, рассказал корреспонденту РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным "Квадрат". Ранее РИА Новости сообщали, что 10 августа экипаж Т-72 семидесятого полка группировки "Днепр" в районе Малой Токмачки Запорожской области сумел пройти с траллом 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки и выполнил задачу расчистке пути для штурмовиков, получив при этом минимум 24 удара дронами ВСУ. Экипаж танка выполнил задачу, сумел покинуть машину и целыми и невредимыми вернуться на позиции ВС РФ. "Стрельба на ходу на самом деле - (это - ред.) несложно. У нас есть прицел 12-кратного увеличения, стрелять не сложно поэтому. Целями были опорные пункты, командир давал задачу, помогал наблюдать. Я по ходу движения выискивал цели. Всего было уничтожено три опорных пункта ВСУ. Бил осколочно-фугасными снарядами 125-го калибра (основное орудие Д-81ТМ). Опорники такими можно разбирать спокойно. Серьезно (окопался противник), но для таких снарядов нормально как раз", - рассказал наводчик. По его словам, противник явно не ожидал от их танка такого напора и был напуган, поскольку "били всем, чем могли". Саму вылазку по разминированию, которую совершил экипаж его танка, "Квадрат" назвал "очень дерзкой". "Это было очень дерзко, ... смелость и слаженность экипажа. Думаешь, о семье, о том, чтобы доехать и выполнить боевую задачу и вернуться целым и невредимым", - поделился "Квадрат".

