https://ria.ru/20250820/oporniki-2036428316.html
Выдержавший 24 удара дронами Т-72 уничтожил опорники ВСУ, рассказал боец
Выдержавший 24 удара дронами Т-72 уничтожил опорники ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 20.08.2025
Выдержавший 24 удара дронами Т-72 уничтожил опорники ВСУ, рассказал боец
Экипаж танка Т-72 семидесятого полка группировки "Днепр", выдержавший 24 украинских удара дронами-камикадзе при разминировании подходов к позициям ВСУ, сумел по РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T06:17:00+03:00
2025-08-20T06:17:00+03:00
2025-08-20T06:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
т-72 "урал"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_11:0:2000:1119_1920x0_80_0_0_3b8b8d82954cf466ea6a22e939528be6.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Экипаж танка Т-72 семидесятого полка группировки "Днепр", выдержавший 24 украинских удара дронами-камикадзе при разминировании подходов к позициям ВСУ, сумел по ходу движения уничтожить три опорных пункта ВСУ в районе Малой Токмачки, рассказал корреспонденту РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным "Квадрат". Ранее РИА Новости сообщали, что 10 августа экипаж Т-72 семидесятого полка группировки "Днепр" в районе Малой Токмачки Запорожской области сумел пройти с траллом 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки и выполнил задачу расчистке пути для штурмовиков, получив при этом минимум 24 удара дронами ВСУ. Экипаж танка выполнил задачу, сумел покинуть машину и целыми и невредимыми вернуться на позиции ВС РФ. "Стрельба на ходу на самом деле - (это - ред.) несложно. У нас есть прицел 12-кратного увеличения, стрелять не сложно поэтому. Целями были опорные пункты, командир давал задачу, помогал наблюдать. Я по ходу движения выискивал цели. Всего было уничтожено три опорных пункта ВСУ. Бил осколочно-фугасными снарядами 125-го калибра (основное орудие Д-81ТМ). Опорники такими можно разбирать спокойно. Серьезно (окопался противник), но для таких снарядов нормально как раз", - рассказал наводчик. По его словам, противник явно не ожидал от их танка такого напора и был напуган, поскольку "били всем, чем могли". Саму вылазку по разминированию, которую совершил экипаж его танка, "Квадрат" назвал "очень дерзкой". "Это было очень дерзко, ... смелость и слаженность экипажа. Думаешь, о семье, о том, чтобы доехать и выполнить боевую задачу и вернуться целым и невредимым", - поделился "Квадрат".
https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036424701.html
https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036423455.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_236:0:1728:1119_1920x0_80_0_0_7a456e287421db81c6b2ee03bcc2ca26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Т-72 "Урал"
Выдержавший 24 удара дронами Т-72 уничтожил опорники ВСУ, рассказал боец
Выдержавший 24 удара дронами Т-72 на ходу уничтожил три опорных пункта ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Экипаж танка Т-72 семидесятого полка группировки "Днепр", выдержавший 24 украинских удара дронами-камикадзе при разминировании подходов к позициям ВСУ, сумел по ходу движения уничтожить три опорных пункта ВСУ в районе Малой Токмачки, рассказал корреспонденту РИА Новости наводчик-оператор танка с позывным "Квадрат".
Ранее РИА Новости сообщали, что 10 августа экипаж Т-7
2 семидесятого полка группировки "Днепр" в районе Малой Токмачки Запорожской области
сумел пройти с траллом 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки и выполнил задачу расчистке пути для штурмовиков, получив при этом минимум 24 удара дронами ВСУ
. Экипаж танка выполнил задачу, сумел покинуть машину и целыми и невредимыми вернуться на позиции ВС РФ
.
"Стрельба на ходу на самом деле - (это - ред.) несложно. У нас есть прицел 12-кратного увеличения, стрелять не сложно поэтому. Целями были опорные пункты, командир давал задачу, помогал наблюдать. Я по ходу движения выискивал цели. Всего было уничтожено три опорных пункта ВСУ. Бил осколочно-фугасными снарядами 125-го калибра (основное орудие Д-81ТМ). Опорники такими можно разбирать спокойно. Серьезно (окопался противник), но для таких снарядов нормально как раз", - рассказал наводчик.
По его словам, противник явно не ожидал от их танка такого напора и был напуган, поскольку "били всем, чем могли". Саму вылазку по разминированию, которую совершил экипаж его танка, "Квадрат" назвал "очень дерзкой".
"Это было очень дерзко, ... смелость и слаженность экипажа. Думаешь, о семье, о том, чтобы доехать и выполнить боевую задачу и вернуться целым и невредимым", - поделился "Квадрат".