В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.08.2025
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:32:00+03:00
2025-08-20T05:32:00+03:00
2025-08-20T05:32:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Самары ("Курумоч"), Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он также отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару.
