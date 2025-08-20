https://ria.ru/20250820/ogranicheniya-2036424980.html

В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.08.2025

В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T05:32:00+03:00

2025-08-20T05:32:00+03:00

2025-08-20T05:32:00+03:00

самара

саратов

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146063/10/1460631037_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0344a36b3db258b1502983e6ee7d2eaf.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Самары ("Курумоч"), Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он также отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару.

https://ria.ru/20250820/ogranicheniya-2036416794.html

самара

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самара, саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)