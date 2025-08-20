Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске
08:27 20.08.2025
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске - РИА Новости, 20.08.2025
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске
Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести, сообщили... РИА Новости, 20.08.2025
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в облминздраве. Ранее сообщалось, что утром в среду дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где в этот момент находились люди. Всего пострадали три человека, сообщили журналистам в мэрии. Двое госпитализированы. "Трое пострадавших в результате падения дерева обследованы в приемном отделении больницы. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. После осмотра врачи дали рекомендации о дальнейшем лечении на амбулаторном этапе", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре сообщали, что среди пострадавших женщина 1949 года рождения. Следователи СК организовали проверку после инцидента. Прокуратура намерена дать "принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев".
новосибирск
происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске

Состояние пострадавших при падении дерева в Новосибирске является среднетяжелым

НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в облминздраве.
Ранее сообщалось, что утром в среду дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где в этот момент находились люди. Всего пострадали три человека, сообщили журналистам в мэрии. Двое госпитализированы.
«
"Трое пострадавших в результате падения дерева обследованы в приемном отделении больницы. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. После осмотра врачи дали рекомендации о дальнейшем лечении на амбулаторном этапе", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре сообщали, что среди пострадавших женщина 1949 года рождения.
Следователи СК организовали проверку после инцидента. Прокуратура намерена дать "принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев".
