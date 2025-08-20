https://ria.ru/20250820/novosibirsk-2036435712.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске - РИА Новости, 20.08.2025

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске

Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести, сообщили... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T08:27:00+03:00

2025-08-20T08:27:00+03:00

2025-08-20T08:27:00+03:00

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в облминздраве. Ранее сообщалось, что утром в среду дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где в этот момент находились люди. Всего пострадали три человека, сообщили журналистам в мэрии. Двое госпитализированы. "Трое пострадавших в результате падения дерева обследованы в приемном отделении больницы. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. После осмотра врачи дали рекомендации о дальнейшем лечении на амбулаторном этапе", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре сообщали, что среди пострадавших женщина 1949 года рождения. Следователи СК организовали проверку после инцидента. Прокуратура намерена дать "принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев".

https://ria.ru/20250819/rebenok-2036399036.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)