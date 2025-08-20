Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске
Состояние пострадавших при падении дерева в Новосибирске является среднетяжелым
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в облминздраве.
Ранее сообщалось, что утром в среду дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где в этот момент находились люди. Всего пострадали три человека, сообщили журналистам в мэрии. Двое госпитализированы.
«
"Трое пострадавших в результате падения дерева обследованы в приемном отделении больницы. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. После осмотра врачи дали рекомендации о дальнейшем лечении на амбулаторном этапе", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре сообщали, что среди пострадавших женщина 1949 года рождения.
Следователи СК организовали проверку после инцидента. Прокуратура намерена дать "принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев".