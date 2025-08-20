Рейтинг@Mail.ru
В Никарагуа рассказали об участии России в программах иммунизации - РИА Новости, 20.08.2025
04:50 20.08.2025
В Никарагуа рассказали об участии России в программах иммунизации
В Никарагуа рассказали об участии России в программах иммунизации - РИА Новости, 20.08.2025
В Никарагуа рассказали об участии России в программах иммунизации
Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо рассказала об участии российских институтов и предприятий в программах иммунизации и развитии национального производства... РИА Новости, 20.08.2025
в мире
никарагуа
россия
санкт-петербург
МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо рассказала об участии российских институтов и предприятий в программах иммунизации и развитии национального производства вакцин, отметив, что сотрудничество с научными центрами РФ позволило защитить здоровье миллионов жителей страны. "Мы работали с Российской Федерацией над вакцинами. Сотрудничая с институтами имени Гамалеи и Санкт-Петербургом, мы противостояли COVID-19, гриппу, вирусу папилломы человека и желтой лихорадке. Мы защитили здоровье 11,5 миллионов человек от коронавируса и 6,6 миллиона - от гриппа", - сказала Мурильо в эфире телеканала Canal 4. По ее словам, национальная программа иммунизации проходит при поддержке института Мечников в Никарагуа и НИЦЭМ имени Гамалеи. В рамках совместных программ в Никарагуа налажено производство вакцин, введено более 700 тысяч доз препаратов против вируса папилломы человека, а в августе началась кампания иммунизации населения от желтой лихорадки. Мурильо также отметила, что центральноамериканская страна ожидает появления российских разработок вакцин против денге и рака. Ранее министерство здравоохранения Никарагуа объявило о старте общенациональной кампании вакцинации против желтой лихорадки с применением российской вакцины центра имени Чумакова. Власти страны сообщили о получении 200 тысяч доз препарата, которые будут направлены в группы риска - военным, медикам, пограничникам и работникам туристического сектора.
никарагуа
россия
санкт-петербург
в мире, никарагуа, россия, санкт-петербург
В мире, Никарагуа, Россия, Санкт-Петербург
В Никарагуа рассказали об участии России в программах иммунизации

Сопрезидент Никарагуа Мурильо: Россия защитила здоровье миллионов жителей страны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник со шприцем
Медицинский работник со шприцем - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинский работник со шприцем. Архивное фото
МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо рассказала об участии российских институтов и предприятий в программах иммунизации и развитии национального производства вакцин, отметив, что сотрудничество с научными центрами РФ позволило защитить здоровье миллионов жителей страны.
"Мы работали с Российской Федерацией над вакцинами. Сотрудничая с институтами имени Гамалеи и Санкт-Петербургом, мы противостояли COVID-19, гриппу, вирусу папилломы человека и желтой лихорадке. Мы защитили здоровье 11,5 миллионов человек от коронавируса и 6,6 миллиона - от гриппа", - сказала Мурильо в эфире телеканала Canal 4.
По ее словам, национальная программа иммунизации проходит при поддержке института Мечников в Никарагуа и НИЦЭМ имени Гамалеи. В рамках совместных программ в Никарагуа налажено производство вакцин, введено более 700 тысяч доз препаратов против вируса папилломы человека, а в августе началась кампания иммунизации населения от желтой лихорадки.
Мурильо также отметила, что центральноамериканская страна ожидает появления российских разработок вакцин против денге и рака.
Ранее министерство здравоохранения Никарагуа объявило о старте общенациональной кампании вакцинации против желтой лихорадки с применением российской вакцины центра имени Чумакова. Власти страны сообщили о получении 200 тысяч доз препарата, которые будут направлены в группы риска - военным, медикам, пограничникам и работникам туристического сектора.
