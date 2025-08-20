В Никарагуа рассказали об участии России в программах иммунизации
Сопрезидент Никарагуа Мурильо: Россия защитила здоровье миллионов жителей страны
МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо рассказала об участии российских институтов и предприятий в программах иммунизации и развитии национального производства вакцин, отметив, что сотрудничество с научными центрами РФ позволило защитить здоровье миллионов жителей страны.
"Мы работали с Российской Федерацией над вакцинами. Сотрудничая с институтами имени Гамалеи и Санкт-Петербургом, мы противостояли COVID-19, гриппу, вирусу папилломы человека и желтой лихорадке. Мы защитили здоровье 11,5 миллионов человек от коронавируса и 6,6 миллиона - от гриппа", - сказала Мурильо в эфире телеканала Canal 4.
По ее словам, национальная программа иммунизации проходит при поддержке института Мечников в Никарагуа и НИЦЭМ имени Гамалеи. В рамках совместных программ в Никарагуа налажено производство вакцин, введено более 700 тысяч доз препаратов против вируса папилломы человека, а в августе началась кампания иммунизации населения от желтой лихорадки.
Мурильо также отметила, что центральноамериканская страна ожидает появления российских разработок вакцин против денге и рака.
Ранее министерство здравоохранения Никарагуа объявило о старте общенациональной кампании вакцинации против желтой лихорадки с применением российской вакцины центра имени Чумакова. Власти страны сообщили о получении 200 тысяч доз препарата, которые будут направлены в группы риска - военным, медикам, пограничникам и работникам туристического сектора.