https://ria.ru/20250820/nestle-2036519578.html

Nestle начнет использовать отходы какао-бобов при производстве шоколада

Nestle начнет использовать отходы какао-бобов при производстве шоколада - РИА Новости, 20.08.2025

Nestle начнет использовать отходы какао-бобов при производстве шоколада

Концерн Nestle разработал новую технологию производства шоколада, позволяющую увеличить производительность за счет включения в процесс тех частей плода какао,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:03:00+03:00

2025-08-20T15:03:00+03:00

2025-08-20T15:03:00+03:00

nestle s.a.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/04/1531350493_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_f897dd5bcdd7ac8b10a4f17ba9572c03.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Концерн Nestle разработал новую технологию производства шоколада, позволяющую увеличить производительность за счет включения в процесс тех частей плода какао, которые обычно идут в отходы, следует из релиза компании. "Nestle разработала новую запатентованную технологию, которая позволяет использовать до 30% больше от плодов какао для производства шоколада... Такой подход не только сводит к минимуму количество отходов, но и помогает фермерам получать более высокий урожай и больше прибыли от сбора какао", - говорится в сообщении. Традиционно производство шоколада включает сбор бобов, ферментацию, сушку и обжарку, после чего массу измельчают. Но значительная часть плодов какао практически не используется, в том числе мякоть, плацента (белая оболочка вокруг семян) и шелуха, указывает компания. Отдел исследований и разработок компании представил запатентованную технологию, в соответствии с которой все содержимое стручка собирается в виде влажной массы, которая естественным путем ферментируется, и уже потом измельчается, обжаривается и сушится до получения шоколадных хлопьев, говорится в релизе. Стоимость какао-бобов начала резко подниматься еще в конце 2023 года, достигнув самых высоких почти за полвека значений. В декабре прошлого года цены впервые превысили 12 тысяч долларов за тонну, а сейчас стоимость составляет около 8 тысяч долларов - это почти вдвое выше, чем по состоянию на конец 2023 года. Nestle - швейцарский производитель продуктов питания и напитков, компания основана в 1866 году. Ей принадлежит 337 фабрик в 75 странах, ее продукция продается в 185 странах. Портфель компании включает более 2000 брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, Nesquik, Maggi, Kit Kat, Movenpick и другие. Штат компании составляет около 277 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20250228/produkty-2002115449.html

https://ria.ru/20250228/shokolad-2002087253.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

nestle s.a.