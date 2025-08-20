https://ria.ru/20250820/nestle-2036519578.html
Nestle начнет использовать отходы какао-бобов при производстве шоколада
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Концерн Nestle разработал новую технологию производства шоколада, позволяющую увеличить производительность за счет включения в процесс тех частей плода какао, которые обычно идут в отходы, следует из релиза компании. "Nestle разработала новую запатентованную технологию, которая позволяет использовать до 30% больше от плодов какао для производства шоколада... Такой подход не только сводит к минимуму количество отходов, но и помогает фермерам получать более высокий урожай и больше прибыли от сбора какао", - говорится в сообщении. Традиционно производство шоколада включает сбор бобов, ферментацию, сушку и обжарку, после чего массу измельчают. Но значительная часть плодов какао практически не используется, в том числе мякоть, плацента (белая оболочка вокруг семян) и шелуха, указывает компания. Отдел исследований и разработок компании представил запатентованную технологию, в соответствии с которой все содержимое стручка собирается в виде влажной массы, которая естественным путем ферментируется, и уже потом измельчается, обжаривается и сушится до получения шоколадных хлопьев, говорится в релизе. Стоимость какао-бобов начала резко подниматься еще в конце 2023 года, достигнув самых высоких почти за полвека значений. В декабре прошлого года цены впервые превысили 12 тысяч долларов за тонну, а сейчас стоимость составляет около 8 тысяч долларов - это почти вдвое выше, чем по состоянию на конец 2023 года. Nestle - швейцарский производитель продуктов питания и напитков, компания основана в 1866 году. Ей принадлежит 337 фабрик в 75 странах, ее продукция продается в 185 странах. Портфель компании включает более 2000 брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, Nesquik, Maggi, Kit Kat, Movenpick и другие. Штат компании составляет около 277 тысяч сотрудников.
