На Кавказе начали производство российских зубных имплантатов
Наука
 
09:00 20.08.2025
На Кавказе начали производство российских зубных имплантатов
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Производство отечественных стоматологических имплантатов с биосовместимым покрытием, разработанных российскими учеными, стартовало в Ставрополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.Разработчики сообщили, что до конца года на площадке индустриального партнера планируется изготовить и выпустить на рынок первые пять тысяч серийных изделий."Современные инженерные решения требуют консолидации ученых различных направлений, в том числе объединение усилий с индустриальными партнерами. Наш проект объединил разработки трех университетов, а в итоге отечественный рынок получил инновационную продукцию, соответствующую стандартам мировой имплантологии", — отметила и. о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.Научный коллектив Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) и Дагестанского государственного университета (ДГУ) разработал метод, при котором на поверхности титанового имплантата создается тончайшее биосовместимое нанопокрытие, которое выступает в роли буфера, подавляя действие негативных примесей в металлическом сплаве и повышая приживляемость имплантатов. Толщина пленки составляет около 40 нанометров и обладает однородностью и беспористостью.По мнению разработчика самих имплантатов, профессора кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии СтГМУ Александра Долгалева, инновационный продукт может успешно конкурировать с импортными аналогами."Физики, химики, медики, инженеры и биологи, опираясь на многолетний опыт в области имплантологии, вместе создали инновационную продукцию с учетом различных клинических задач, сочетания качества и доступности по цене", — отметил он.Долгалев добавил, что стал первым пациентом, которому был установлен инновационный имплантат.Проект реализован в рамках партнерства по программе академического лидерства "Приоритет 2030" и за счет грантов Фонда содействия инновациям.
Имплантат
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Производство отечественных стоматологических имплантатов с биосовместимым покрытием, разработанных российскими учеными, стартовало в Ставрополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.
Разработчики сообщили, что до конца года на площадке индустриального партнера планируется изготовить и выпустить на рынок первые пять тысяч серийных изделий.
"Современные инженерные решения требуют консолидации ученых различных направлений, в том числе объединение усилий с индустриальными партнерами. Наш проект объединил разработки трех университетов, а в итоге отечественный рынок получил инновационную продукцию, соответствующую стандартам мировой имплантологии", — отметила и. о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.
Научный коллектив Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) и Дагестанского государственного университета (ДГУ) разработал метод, при котором на поверхности титанового имплантата создается тончайшее биосовместимое нанопокрытие, которое выступает в роли буфера, подавляя действие негативных примесей в металлическом сплаве и повышая приживляемость имплантатов. Толщина пленки составляет около 40 нанометров и обладает однородностью и беспористостью.
По мнению разработчика самих имплантатов, профессора кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии СтГМУ Александра Долгалева, инновационный продукт может успешно конкурировать с импортными аналогами.
"Физики, химики, медики, инженеры и биологи, опираясь на многолетний опыт в области имплантологии, вместе создали инновационную продукцию с учетом различных клинических задач, сочетания качества и доступности по цене", — отметил он.
Долгалев добавил, что стал первым пациентом, которому был установлен инновационный имплантат.
Проект реализован в рамках партнерства по программе академического лидерства "Приоритет 2030" и за счет грантов Фонда содействия инновациям.
 
