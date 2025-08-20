https://ria.ru/20250820/nauka-2036357874.html

На Кавказе начали производство российских зубных имплантатов

На Кавказе начали производство российских зубных имплантатов - РИА Новости, 20.08.2025

На Кавказе начали производство российских зубных имплантатов

Производство отечественных стоматологических имплантатов с биосовместимым покрытием, разработанных российскими учеными, стартовало в Ставрополе, рассказали РИА... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T09:00:00+03:00

2025-08-20T09:00:00+03:00

2025-08-20T09:00:00+03:00

наука

кавказ

ставрополь

северо-кавказский федеральный университет

университетская наука

здоровье - общество

здоровье

российские инновации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036354950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42d35671ef83a52b2cc97755eba5c951.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Производство отечественных стоматологических имплантатов с биосовместимым покрытием, разработанных российскими учеными, стартовало в Ставрополе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.Разработчики сообщили, что до конца года на площадке индустриального партнера планируется изготовить и выпустить на рынок первые пять тысяч серийных изделий."Современные инженерные решения требуют консолидации ученых различных направлений, в том числе объединение усилий с индустриальными партнерами. Наш проект объединил разработки трех университетов, а в итоге отечественный рынок получил инновационную продукцию, соответствующую стандартам мировой имплантологии", — отметила и. о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.Научный коллектив Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) и Дагестанского государственного университета (ДГУ) разработал метод, при котором на поверхности титанового имплантата создается тончайшее биосовместимое нанопокрытие, которое выступает в роли буфера, подавляя действие негативных примесей в металлическом сплаве и повышая приживляемость имплантатов. Толщина пленки составляет около 40 нанометров и обладает однородностью и беспористостью.По мнению разработчика самих имплантатов, профессора кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии СтГМУ Александра Долгалева, инновационный продукт может успешно конкурировать с импортными аналогами."Физики, химики, медики, инженеры и биологи, опираясь на многолетний опыт в области имплантологии, вместе создали инновационную продукцию с учетом различных клинических задач, сочетания качества и доступности по цене", — отметил он.Долгалев добавил, что стал первым пациентом, которому был установлен инновационный имплантат.Проект реализован в рамках партнерства по программе академического лидерства "Приоритет 2030" и за счет грантов Фонда содействия инновациям.

https://ria.ru/20240212/nauka-1926393473.html

https://ria.ru/20250429/nauka-2013408110.html

кавказ

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кавказ, ставрополь, северо-кавказский федеральный университет, университетская наука, здоровье - общество, здоровье, российские инновации, качество жизни