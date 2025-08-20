https://ria.ru/20250820/naemniki-2036424217.html

Боец рассказал об участии иностранных наемников ВСУ в обороне Вороного

Боец рассказал об участии иностранных наемников ВСУ в обороне Вороного - РИА Новости, 20.08.2025

Боец рассказал об участии иностранных наемников ВСУ в обороне Вороного

Иностранные наемники в составе ВСУ принимали участие в обороне Вороного в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец 5-й танковой бригады 36-й армии... РИА Новости, 20.08.2025

ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Иностранные наемники в составе ВСУ принимали участие в обороне Вороного в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Мудрый"."При окончании зачистки лесополосы их (иностранцев - ред.) тела были обнаружены. Ну и, соответственно, по внешнему виду было понятно, что это не славянская внешность. Шевроны некоторые были с флагом Грузии. Это, что я лично видел", — сказал "Мудрый". Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток" в субботу 16 августа. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

