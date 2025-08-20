https://ria.ru/20250820/msp-2036363548.html

Корпорация МСП запустила льготный лизинг для обрабатывающих производств

Корпорация МСП запустила льготный лизинг для обрабатывающих производств

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Корпорация МСП запустила новый льготный лизинговый продукт для малого бизнеса из сферы обрабатывающих производств на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба федерального института развития.Заявки подаются через цифровую платформу МСП.РФ, оператором программы является "МСП Лизинг".Лизинговый продукт доступен предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах машиностроения, металлообработки и деревообработки, производителям пищевых продуктов, целлюлозно-бумажной продукции, лекарственных средств и другим."Льготный лизинг – один из наиболее востребованных инструментов бизнеса для обновления оборудования и модернизации производств. Условия нового продукта открывают широкий диапазон возможностей. В частности, низкий размер авансового платежа существенно расширяет круг компаний, которые могут воспользоваться программой", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Также изменены условия по другим продуктам программы льготного лизинга оборудования. Для предпринимателей новых регионов уменьшен авансовый платеж с 15% до 10% и увеличена максимальная сумма финансирования с 50 до 100 миллионов рублей. Малый бизнес в сфере полиграфии теперь может приобрести новое оборудование по продукту "Льготный лизинг оборудования для малых производств".

