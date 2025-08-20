https://ria.ru/20250820/mosgorsud-2036472403.html

Суд оставил фигурантов дела о попытке покушения на митрополита в СИЗО

2025-08-20T11:59:00+03:00

2025-08-20T11:59:00+03:00

2025-08-20T12:09:00+03:00

происшествия

москва

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский городской суд

сретенский монастырь

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья. Мещанский суд столицы 9 июля продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 октября. Защита оспорила это решение. В апелляционных жалобах адвокаты просили отменить ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей, избрать более мягкую – домашний арест. Прокурор в свою очередь просил оставить решение суда в силе. Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве планировавшегося украинскими спецслужбами теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). В феврале в Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы, заявляли в ФСБ. Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников. Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита в свою очередь сообщала суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".

