Суд оставил фигурантов дела о попытке покушения на митрополита в СИЗО
11:59 20.08.2025 (обновлено: 12:09 20.08.2025)
Суд оставил фигурантов дела о попытке покушения на митрополита в СИЗО
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья. Мещанский суд столицы 9 июля продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 октября. Защита оспорила это решение. В апелляционных жалобах адвокаты просили отменить ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей, избрать более мягкую – домашний арест. Прокурор в свою очередь просил оставить решение суда в силе. Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве планировавшегося украинскими спецслужбами теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). В феврале в Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы, заявляли в ФСБ. Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников. Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита в свою очередь сообщала суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".
Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Денис Попович - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину
4 июня, 12:30
Мещанский суд столицы 9 июля продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 октября. Защита оспорила это решение. В апелляционных жалобах адвокаты просили отменить ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей, избрать более мягкую – домашний арест.
Прокурор в свою очередь просил оставить решение суда в силе.
Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве планировавшегося украинскими спецслужбами теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
В феврале в Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы, заявляли в ФСБ. Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович.
Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита в свою очередь сообщала суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".
Не обезумели, а осатанели: Киев пытался убить митрополита Тихона
1 марта, 08:00
Не обезумели, а осатанели: Киев пытался убить митрополита Тихона
1 марта, 08:00
 
