Оппозиция Молдавии обвинила власти в подготовке ЧП для подавления протестов

Активист Стамов: власти Молдавии готовы использовать протесты для введения ЧП
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Власти Молдавии готовы воспользоваться любыми действиями протестующих, которые они сочтут незаконными, для введения чрезвычайного положения, заявил активист оппозиционного блока "Победа" Иван Стамов на акции в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО №13 в Кишиневе.
В среду сторонники Гуцул и блока "Победа" вышли на очередной пикет перед СИЗО, где содержится глава автономии, а также активисты политсилы Светлана Попан, Ирина и Илья Вальчуки.
"Власти Молдавии готовы воспользоваться любыми незаконными действиями протестующих для введения чрезвычайного положения. Незаконный приговор Гуцул, Попан, супругам Вальчукам и другим нашим арестованным коллегам, - это не только политическое дело, это давление на оппозицию, это часть политической провокации. Режим Санду хочет таким образом развязать себе руки, чтобы творить и дальше бесчинства", - сказал активист.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии обжаловала в среду решение суда в Апелляционной палате Кишинева.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.