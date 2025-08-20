Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии обвинила власти в подготовке ЧП для подавления протестов - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 20.08.2025 (обновлено: 16:56 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/moldavija-2036520062.html
Оппозиция Молдавии обвинила власти в подготовке ЧП для подавления протестов
Оппозиция Молдавии обвинила власти в подготовке ЧП для подавления протестов - РИА Новости, 20.08.2025
Оппозиция Молдавии обвинила власти в подготовке ЧП для подавления протестов
Власти Молдавии готовы воспользоваться любыми действиями протестующих, которые они сочтут незаконными, для введения чрезвычайного положения, заявил активист... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:06:00+03:00
2025-08-20T16:56:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036488120_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_653f185cc196e6716310e2b8cd64f6f2.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Власти Молдавии готовы воспользоваться любыми действиями протестующих, которые они сочтут незаконными, для введения чрезвычайного положения, заявил активист оппозиционного блока "Победа" Иван Стамов на акции в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО №13 в Кишиневе. В среду сторонники Гуцул и блока "Победа" вышли на очередной пикет перед СИЗО, где содержится глава автономии, а также активисты политсилы Светлана Попан, Ирина и Илья Вальчуки. "Власти Молдавии готовы воспользоваться любыми незаконными действиями протестующих для введения чрезвычайного положения. Незаконный приговор Гуцул, Попан, супругам Вальчукам и другим нашим арестованным коллегам, - это не только политическое дело, это давление на оппозицию, это часть политической провокации. Режим Санду хочет таким образом развязать себе руки, чтобы творить и дальше бесчинства", - сказал активист. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии обжаловала в среду решение суда в Апелляционной палате Кишинева. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250820/vlasti-2036487203.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пикет перед СИЗО в Кишиневе, где содержится глава Гагаузии
Сторонники Евгении Гуцул и оппозиционного блока "Победа" вышли на очередной пикет перед СИЗО в Кишиневе, где содержится глава Гагаузии, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня защита Гуцул обжаловала ее приговор в апелляционном суде, заявлял агентству адвокат Сергей Морару.
2025-08-20T15:06
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036488120_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_593814613782da7d296b717656739731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Оппозиция Молдавии обвинила власти в подготовке ЧП для подавления протестов

Активист Стамов: власти Молдавии готовы использовать протесты для введения ЧП

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Власти Молдавии готовы воспользоваться любыми действиями протестующих, которые они сочтут незаконными, для введения чрезвычайного положения, заявил активист оппозиционного блока "Победа" Иван Стамов на акции в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО №13 в Кишиневе.
В среду сторонники Гуцул и блока "Победа" вышли на очередной пикет перед СИЗО, где содержится глава автономии, а также активисты политсилы Светлана Попан, Ирина и Илья Вальчуки.
"Власти Молдавии готовы воспользоваться любыми незаконными действиями протестующих для введения чрезвычайного положения. Незаконный приговор Гуцул, Попан, супругам Вальчукам и другим нашим арестованным коллегам, - это не только политическое дело, это давление на оппозицию, это часть политической провокации. Режим Санду хочет таким образом развязать себе руки, чтобы творить и дальше бесчинства", - сказал активист.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии обжаловала в среду решение суда в Апелляционной палате Кишинева.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Молдавии обвинили власти в дискриминации избирателей в ПМР
13:03
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала