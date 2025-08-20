https://ria.ru/20250820/minoborony-2036524019.html
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ
Российские войска нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске в ДНР. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:20:00+03:00
2025-08-20T15:20:00+03:00
2025-08-20T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036524490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dbadb6290fe45039af2b8792c815159.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске в ДНР.Как уточнили в Минобороны, военные поразили место расположения 3-й отдельной штурмовой бригады противника.На видео, опубликованном ведомством, показан момент попадания российской ракеты по цели.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250731/svo-2032728712.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036524490_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4928e74617d3d927533d5a25d421d81a.jpg
Удар "Искандером" по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Славянске
Российские войска нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Славянске в ДНР, сообщили в Минобороны
2025-08-20T15:20
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ
ВС РФ нанесли удар "Искандером" по пункту дислокации ВСУ в Славянске в ДНР