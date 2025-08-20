https://ria.ru/20250820/minoborony-2036524019.html

ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ

2025-08-20T15:20:00+03:00

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске в ДНР.Как уточнили в Минобороны, военные поразили место расположения 3-й отдельной штурмовой бригады противника.На видео, опубликованном ведомством, показан момент попадания российской ракеты по цели.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

2025

