Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 20.08.2025 (обновлено: 17:15 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/minoborony-2036524019.html
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ
Российские войска нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске в ДНР. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:20:00+03:00
2025-08-20T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036524490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dbadb6290fe45039af2b8792c815159.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске в ДНР.Как уточнили в Минобороны, военные поразили место расположения 3-й отдельной штурмовой бригады противника.На видео, опубликованном ведомством, показан момент попадания российской ракеты по цели.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250731/svo-2032728712.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар "Искандером" по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Славянске
Российские войска нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Славянске в ДНР, сообщили в Минобороны
2025-08-20T15:20
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036524490_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4928e74617d3d927533d5a25d421d81a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ

ВС РФ нанесли удар "Искандером" по пункту дислокации ВСУ в Славянске в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске в ДНР.
Как уточнили в Минобороны, военные поразили место расположения 3-й отдельной штурмовой бригады противника.
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Эксперт назвал ключ к освобождению Краматорска и Славянска
31 июля, 22:54
На видео, опубликованном ведомством, показан момент попадания российской ракеты по цели.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Славянска и запуск искусственного канала "Северский Донец" позволит решить проблему водоснабжения республики.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала