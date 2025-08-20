Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 42 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 20.08.2025 (обновлено: 07:53 20.08.2025)
ПВО ночью уничтожила 42 украинских беспилотника
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воронежская область
тамбовская область
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь - над территорией Курской области, пять – над территорией Ростовской области, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному - ­ над территориями Краснодарского края и Липецкой области", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь - над территорией Курской области, пять – над территорией Ростовской области, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному - ­ над территориями Краснодарского края и Липецкой области", - говорится в сообщении.
ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской обасти
Специальная военная операция на Украине
 
 
