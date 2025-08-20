https://ria.ru/20250820/minoborony-2036432295.html
ПВО ночью уничтожила 42 украинских беспилотника
2025-08-20T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воронежская область
тамбовская область
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь - над территорией Курской области, пять – над территорией Ростовской области, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному - над территориями Краснодарского края и Липецкой области", - говорится в сообщении.
