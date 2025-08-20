https://ria.ru/20250820/minoborony-2036432295.html

ПВО ночью уничтожила 42 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 42 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.08.2025

ПВО ночью уничтожила 42 украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T07:45:00+03:00

2025-08-20T07:45:00+03:00

2025-08-20T07:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

воронежская область

тамбовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_7dc9d080d1ed858583a07bad8b32a75e.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь - над территорией Курской области, пять – над территорией Ростовской области, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному - ­ над территориями Краснодарского края и Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250820/bespilotniki-2036426199.html

россия

воронежская область

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, воронежская область, тамбовская область