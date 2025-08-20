https://ria.ru/20250820/minoborony-2036423334.html
Расчеты БПЛА уничтожают инженерные сооружения ВСУ под Красноармейском
Расчеты БПЛА уничтожают инженерные сооружения ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 20.08.2025
Расчеты БПЛА уничтожают инженерные сооружения ВСУ под Красноармейском
Операторы БПЛА группировки войск "Центр" уничтожают инженерные сооружения и личный состав ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:08:00+03:00
2025-08-20T05:08:00+03:00
2025-08-20T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Центр" уничтожают инженерные сооружения и личный состав ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ в среду. "Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соединения специального назначения группировки войск "Центр" разрушают инженерные сооружения и уничтожают личный состав украинских формирований на красноармейском направлении", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве отметили, что боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск "Центр" по уничтожению пунктов управления БПЛА ВСУ позволяет расчистить воздушное пространство и создать благоприятные условия для продвижения российских штурмовых подразделений в глубь обороны противника на красноармейском направлении СВО. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что в ходе ведения боевой работы военнослужащие выводят из строя антенны и ретрансляторы противника, которые используются украинскими боевиками для усиления сигнала и увеличения радиуса действия беспилотников. Одной из приоритетных целей в борьбе за превосходство в воздухе являются украинские пункты управления БПЛА, обнаруженные средствами радиоэлектронной разведки, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250820/minoborony-2036423101.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты БПЛА уничтожают инженерные сооружения ВСУ под Красноармейском
Минобороны: расчеты БПЛА уничтожают сооружения ВСУ под Красноармейском