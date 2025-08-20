https://ria.ru/20250820/minoborony-2036423334.html

Расчеты БПЛА уничтожают инженерные сооружения ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА группировки войск "Центр" уничтожают инженерные сооружения и личный состав ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 20.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Центр" уничтожают инженерные сооружения и личный состав ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ в среду. "Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соединения специального назначения группировки войск "Центр" разрушают инженерные сооружения и уничтожают личный состав украинских формирований на красноармейском направлении", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве отметили, что боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск "Центр" по уничтожению пунктов управления БПЛА ВСУ позволяет расчистить воздушное пространство и создать благоприятные условия для продвижения российских штурмовых подразделений в глубь обороны противника на красноармейском направлении СВО. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что в ходе ведения боевой работы военнослужащие выводят из строя антенны и ретрансляторы противника, которые используются украинскими боевиками для усиления сигнала и увеличения радиуса действия беспилотников. Одной из приоритетных целей в борьбе за превосходство в воздухе являются украинские пункты управления БПЛА, обнаруженные средствами радиоэлектронной разведки, заключили в ведомстве.

