Расчеты БПЛА уничтожают инженерные сооружения ВСУ под Красноармейском - 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 20.08.2025
Расчеты БПЛА уничтожают инженерные сооружения ВСУ под Красноармейском
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Центр" уничтожают инженерные сооружения и личный состав ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ в среду. "Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соединения специального назначения группировки войск "Центр" разрушают инженерные сооружения и уничтожают личный состав украинских формирований на красноармейском направлении", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве отметили, что боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск "Центр" по уничтожению пунктов управления БПЛА ВСУ позволяет расчистить воздушное пространство и создать благоприятные условия для продвижения российских штурмовых подразделений в глубь обороны противника на красноармейском направлении СВО. В министерстве обороны РФ подчеркнули, что в ходе ведения боевой работы военнослужащие выводят из строя антенны и ретрансляторы противника, которые используются украинскими боевиками для усиления сигнала и увеличения радиуса действия беспилотников. Одной из приоритетных целей в борьбе за превосходство в воздухе являются украинские пункты управления БПЛА, обнаруженные средствами радиоэлектронной разведки, заключили в ведомстве.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Центр" уничтожают инженерные сооружения и личный состав ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соединения специального назначения группировки войск "Центр" разрушают инженерные сооружения и уничтожают личный состав украинских формирований на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве отметили, что боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск "Центр" по уничтожению пунктов управления БПЛА ВСУ позволяет расчистить воздушное пространство и создать благоприятные условия для продвижения российских штурмовых подразделений в глубь обороны противника на красноармейском направлении СВО.
В министерстве обороны РФ подчеркнули, что в ходе ведения боевой работы военнослужащие выводят из строя антенны и ретрансляторы противника, которые используются украинскими боевиками для усиления сигнала и увеличения радиуса действия беспилотников. Одной из приоритетных целей в борьбе за превосходство в воздухе являются украинские пункты управления БПЛА, обнаруженные средствами радиоэлектронной разведки, заключили в ведомстве.
Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера"
