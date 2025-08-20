https://ria.ru/20250820/merts-2036510579.html
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского с Трампом
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского с Трампом - РИА Новости, 20.08.2025
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского с Трампом
Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не устроил скандал на встрече в Вашингтоне, упомянув необходимость прекращения огня перед возможной встречей Владимира... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:36:00+03:00
2025-08-20T14:36:00+03:00
2025-08-20T15:27:00+03:00
в мире
киев
германия
вашингтон (штат)
фридрих мерц
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не устроил скандал на встрече в Вашингтоне, упомянув необходимость прекращения огня перед возможной встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет New York Times."Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня", — говорится в публикации.Журналист указал, что немецкий канцлер также настаивал на этом в кулуарной беседе с американским лидером.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
киев
германия
вашингтон (штат)
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского с Трампом
