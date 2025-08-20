Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, почему Маск откладывает создание своей партии - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/mask-2036425645.html
СМИ узнали, почему Маск откладывает создание своей партии
СМИ узнали, почему Маск откладывает создание своей партии - РИА Новости, 20.08.2025
СМИ узнали, почему Маск откладывает создание своей партии
Американский предприниматель Илон Маск откладывает планы по созданию своей политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:40:00+03:00
2025-08-20T05:40:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003129907_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_6a82e3978e3249257a03e83ee4010ccc.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск откладывает планы по созданию своей политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". "Илон Маск притормаживает в своих планах по созданию политической партии. Маск сообщил союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, в последние недели Маск поддерживал связь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают преемником движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), и признался своим партнерам, что если он решит создать политическую партию, это испортит отношения миллиардера с ним. Как заявил Wall Street Journal источник, партнеры Маска отменили запланированную на конец июля встречу с группой, специализирующейся на организации сторонних кампаний: участникам сообщили, что встреча была отменена, поскольку Маск хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом. При этом, как заявили изданию союзники Маска, он официально не исключил создания новой партии и может изменить свое решение по мере приближения промежуточных выборов. В июне между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
https://ria.ru/20250801/mask-2032761119.html
https://ria.ru/20250820/mask-2036424831.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003129907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_268638514f07d0fc302f6aafbb5b9b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
СМИ узнали, почему Маск откладывает создание своей партии

WSJ: Маск откладывает создание партии, не желая отбирать голоса у республиканцев

© AP Photo / Ben CurtisИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск откладывает планы по созданию своей политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Маск пожертвовал на политические инициативы 45 миллионов долларов
1 августа, 07:44
"Илон Маск притормаживает в своих планах по созданию политической партии. Маск сообщил союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии", - говорится в сообщении.
По данным источников газеты, в последние недели Маск поддерживал связь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают преемником движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), и признался своим партнерам, что если он решит создать политическую партию, это испортит отношения миллиардера с ним. Как заявил Wall Street Journal источник, партнеры Маска отменили запланированную на конец июля встречу с группой, специализирующейся на организации сторонних кампаний: участникам сообщили, что встреча была отменена, поскольку Маск хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом.
При этом, как заявили изданию союзники Маска, он официально не исключил создания новой партии и может изменить свое решение по мере приближения промежуточных выборов.
В июне между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: Маск может спонсировать Вэнса на выборах президента
05:24
 
В миреСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала