СМИ узнали, почему Маск откладывает создание своей партии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск откладывает планы по созданию своей политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". "Илон Маск притормаживает в своих планах по созданию политической партии. Маск сообщил союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, в последние недели Маск поддерживал связь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, которого многие считают преемником движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), и признался своим партнерам, что если он решит создать политическую партию, это испортит отношения миллиардера с ним. Как заявил Wall Street Journal источник, партнеры Маска отменили запланированную на конец июля встречу с группой, специализирующейся на организации сторонних кампаний: участникам сообщили, что встреча была отменена, поскольку Маск хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом. При этом, как заявили изданию союзники Маска, он официально не исключил создания новой партии и может изменить свое решение по мере приближения промежуточных выборов. В июне между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

