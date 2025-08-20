Рейтинг@Mail.ru
Магнитосфера Земли сопротивляется воздействию корональной дыры - РИА Новости, 20.08.2025
09:46 20.08.2025
Магнитосфера Земли сопротивляется воздействию корональной дыры
Магнитосфера Земли сопротивляется воздействию корональной дыры
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Земля продолжает находиться в зоне действия наблюдающейся на Солнце корональной дыры, но магнитосфера планеты сопротивляется, слабая магнитная буря прогнозируется в среду с вероятностью 65%, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры... Несмотря на довольно сильное внешнее давление, магнитное поле Земли держится в желтой возмущенной зоне, и порога магнитных бурь за ночь так и не пересекла. В настоящее время на графиках как будто наблюдаются признаки стабилизации, но математические модели настаивают, что это временное явление, и до конца суток будет второй пик", - говорится в сообщении на сайте лаборатории. Уточняется, что вероятность магнитных бурь по этим же расчетам составляет на сегодня 65%. При этом ученые отметили, что воздействие дыры на Землю на данный момент происходит заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока не даёт. "Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля — фактор, который, по сути, пока не включался в игру. Поле последние 10 часов находится на очень низком уровне, и его неожиданный рост может вывести всю систему из более-менее установившегося равновесия", - пояснили астрофизики. По данным лаборатории, максимальный уровень магнитных бурь на сегодня ожидается в диапазоне G1-G2 (не выше 2-го уровня по 5-балльной шкале), а вероятность более сильных событий составляет около 5%.
земля
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Земля Российская академия наук вспышки на Солнце
 
 
