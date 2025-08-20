https://ria.ru/20250820/magnitosfera-2036446161.html

Магнитосфера Земли сопротивляется воздействию корональной дыры

Магнитосфера Земли сопротивляется воздействию корональной дыры - РИА Новости, 20.08.2025

Магнитосфера Земли сопротивляется воздействию корональной дыры

Земля продолжает находиться в зоне действия наблюдающейся на Солнце корональной дыры, но магнитосфера планеты сопротивляется, слабая магнитная буря... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T09:46:00+03:00

2025-08-20T09:46:00+03:00

2025-08-20T09:46:00+03:00

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Земля продолжает находиться в зоне действия наблюдающейся на Солнце корональной дыры, но магнитосфера планеты сопротивляется, слабая магнитная буря прогнозируется в среду с вероятностью 65%, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Планета продолжает находиться в потоке возмущенной солнечной плазмы, связанном с действием наблюдающейся сейчас на Солнце корональной дыры... Несмотря на довольно сильное внешнее давление, магнитное поле Земли держится в желтой возмущенной зоне, и порога магнитных бурь за ночь так и не пересекла. В настоящее время на графиках как будто наблюдаются признаки стабилизации, но математические модели настаивают, что это временное явление, и до конца суток будет второй пик", - говорится в сообщении на сайте лаборатории. Уточняется, что вероятность магнитных бурь по этим же расчетам составляет на сегодня 65%. При этом ученые отметили, что воздействие дыры на Землю на данный момент происходит заметно слабее прогноза, и серьезных поводов для беспокойства пока не даёт. "Наибольшие риски связаны сейчас уже не со скоростью солнечного ветра, а с возможностью быстрого роста межпланетного магнитного поля — фактор, который, по сути, пока не включался в игру. Поле последние 10 часов находится на очень низком уровне, и его неожиданный рост может вывести всю систему из более-менее установившегося равновесия", - пояснили астрофизики. По данным лаборатории, максимальный уровень магнитных бурь на сегодня ожидается в диапазоне G1-G2 (не выше 2-го уровня по 5-балльной шкале), а вероятность более сильных событий составляет около 5%.

https://ria.ru/20250817/solntse-2035873548.html

https://ria.ru/20250808/burya-2034210342.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, российская академия наук, вспышки на солнце