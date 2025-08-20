https://ria.ru/20250820/magate-2036503959.html

Инспекторы МАГАТЭ нужны Тегерану, заявил глава МИД Ирана

Инспекторы МАГАТЭ нужны Тегерану, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 20.08.2025

Инспекторы МАГАТЭ нужны Тегерану, заявил глава МИД Ирана

Тегеран не разрывает связи с МАГАТЭ, инспекторы агентства нужны при замене топлива на АЭС "Бушер", которая произойдет в скором времени, заявил министр... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:13:00+03:00

2025-08-20T14:13:00+03:00

2025-08-20T14:56:00+03:00

в мире

иран

аббас аракчи

магатэ

бушерская аэс

тегеран (город)

россия

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 20 авг - РИА Новости. Тегеран не разрывает связи с МАГАТЭ, инспекторы агентства нужны при замене топлива на АЭС "Бушер", которая произойдет в скором времени, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Мы не можем полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. К примеру, примерно через месяц или полтора настанет время замены топлива АЭС "Бушер", которая должна произойти в присутствии инспекторов МАГАТЭ. В связи с этим нужны инспекторы, чтобы мы могли это сделать", - сказал он агентству IRNA. Министр сообщил, что российские представители просят Иран ускорить этот процесс. Иранский политик заявил об этом в свете того, что власти Ирана в начале июля решили приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, обвинив организацию в бездействии после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Исламскую республику также покинули инспекторы МАГАТЭ. При этом в Иране отмечали, что взаимодействие с агентством продолжается, но форма кооперации поменялась.По словам министра, приезд инспекторов МАГАТЭ возможен при соответствующем решении Высшего совета национальной безопасности Ирана. При этом Аракчи задался вопросом, как быть с посещением инспекторами МАГАТЭ тех ядерных объектов, которые подверглись ударам."Мой вопрос к МАГАТЭ: для инспекции подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов существуют ли какие-либо конкретные протоколы? У МАГАТЭ ответа нет, поскольку это беспрецедентная ситуация... Каким образом должна осуществляться инспекция?" - добавил Аракчи, подчеркнув, что в настоящий момент опасно даже приближаться к объектам, ставших целями для ударов.В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.АЭС "Бушер", в отличие от других ядерных объектов на территории Ирана, не подвергалась ударам во время ирано-израильского конфликта: как заявляли в Москве, с Израилем была достигнута договоренность об обеспечении безопасности строителей новых блоков атомной электростанции.

https://ria.ru/20250818/mid-2036018742.html

https://ria.ru/20250820/iran-2036459945.html

иран

тегеран (город)

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, аббас аракчи, магатэ, бушерская аэс, тегеран (город), россия, израиль