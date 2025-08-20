Рейтинг@Mail.ru
14:13 20.08.2025 (обновлено: 14:56 20.08.2025)
Инспекторы МАГАТЭ нужны Тегерану, заявил глава МИД Ирана
Инспекторы МАГАТЭ нужны Тегерану, заявил глава МИД Ирана
ТЕГЕРАН, 20 авг - РИА Новости. Тегеран не разрывает связи с МАГАТЭ, инспекторы агентства нужны при замене топлива на АЭС "Бушер", которая произойдет в скором времени, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Мы не можем полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. К примеру, примерно через месяц или полтора настанет время замены топлива АЭС "Бушер", которая должна произойти в присутствии инспекторов МАГАТЭ. В связи с этим нужны инспекторы, чтобы мы могли это сделать", - сказал он агентству IRNA. Министр сообщил, что российские представители просят Иран ускорить этот процесс. Иранский политик заявил об этом в свете того, что власти Ирана в начале июля решили приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, обвинив организацию в бездействии после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Исламскую республику также покинули инспекторы МАГАТЭ. При этом в Иране отмечали, что взаимодействие с агентством продолжается, но форма кооперации поменялась.По словам министра, приезд инспекторов МАГАТЭ возможен при соответствующем решении Высшего совета национальной безопасности Ирана. При этом Аракчи задался вопросом, как быть с посещением инспекторами МАГАТЭ тех ядерных объектов, которые подверглись ударам."Мой вопрос к МАГАТЭ: для инспекции подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов существуют ли какие-либо конкретные протоколы? У МАГАТЭ ответа нет, поскольку это беспрецедентная ситуация... Каким образом должна осуществляться инспекция?" - добавил Аракчи, подчеркнув, что в настоящий момент опасно даже приближаться к объектам, ставших целями для ударов.В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.АЭС "Бушер", в отличие от других ядерных объектов на территории Ирана, не подвергалась ударам во время ирано-израильского конфликта: как заявляли в Москве, с Израилем была достигнута договоренность об обеспечении безопасности строителей новых блоков атомной электростанции.
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 авг - РИА Новости. Тегеран не разрывает связи с МАГАТЭ, инспекторы агентства нужны при замене топлива на АЭС "Бушер", которая произойдет в скором времени, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы не можем полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. К примеру, примерно через месяц или полтора настанет время замены топлива АЭС "Бушер", которая должна произойти в присутствии инспекторов МАГАТЭ. В связи с этим нужны инспекторы, чтобы мы могли это сделать", - сказал он агентству IRNA.
Министр сообщил, что российские представители просят Иран ускорить этот процесс.
Иранский политик заявил об этом в свете того, что власти Ирана в начале июля решили приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, обвинив организацию в бездействии после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Исламскую республику также покинули инспекторы МАГАТЭ. При этом в Иране отмечали, что взаимодействие с агентством продолжается, но форма кооперации поменялась.
По словам министра, приезд инспекторов МАГАТЭ возможен при соответствующем решении Высшего совета национальной безопасности Ирана. При этом Аракчи задался вопросом, как быть с посещением инспекторами МАГАТЭ тех ядерных объектов, которые подверглись ударам.
"Мой вопрос к МАГАТЭ: для инспекции подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов существуют ли какие-либо конкретные протоколы? У МАГАТЭ ответа нет, поскольку это беспрецедентная ситуация... Каким образом должна осуществляться инспекция?" - добавил Аракчи, подчеркнув, что в настоящий момент опасно даже приближаться к объектам, ставших целями для ударов.
В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
АЭС "Бушер", в отличие от других ядерных объектов на территории Ирана, не подвергалась ударам во время ирано-израильского конфликта: как заявляли в Москве, с Израилем была достигнута договоренность об обеспечении безопасности строителей новых блоков атомной электростанции.
Заголовок открываемого материала