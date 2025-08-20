Рейтинг@Mail.ru
Лихачев поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с ее 80-летием
10:33 20.08.2025
Лихачев поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с ее 80-летием
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил работников и ветеранов атомной отрасли РФ с 80-летием со дня ее создания, отметив лидерство России на мировом рынке ядерных технологий. "Наша отрасль создавалась в самые трудные для всей страны времена, сразу после окончания Великой Отечественной войны. Ее днем рождения стало 20 августа 1945 года, когда Государственный комитет обороны СССР принял решение об организации Спецкомитета и Первого Главного управления для реализации советского атомного проекта", - отметил Лихачев. "Сегодня отечественная атомная отрасль задает тон на мировом рынке ядерных технологий. Мы лидируем в экспортном сооружении атомных станций и в разработке новых технологий в атомной энергетике, в первую очередь в реализации проектов малой мощности и создании атомных энергосистем четвертого поколения", - добавил глава "Росатома". За каждым достижением сегодняшней атомной промышленности стоят люди – настоящие профессионалы, знатоки своего дела, патриоты страны, подчеркнул Лихачев. "Отдельные слова благодарности передаем ветеранам, трудом которых было создано сегодняшнее лидерство "Росатома" в мире. Низкий вам поклон за ваш бесценный вклад в развитие атомной отрасли. Мы сделаем всё, чтобы сохранить и приумножить результаты вашей большой работы на благо Родины", - говорится в поздравлении.
Лихачев поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с ее 80-летием

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил работников и ветеранов атомной отрасли РФ с 80-летием со дня ее создания, отметив лидерство России на мировом рынке ядерных технологий.
"Наша отрасль создавалась в самые трудные для всей страны времена, сразу после окончания Великой Отечественной войны. Ее днем рождения стало 20 августа 1945 года, когда Государственный комитет обороны СССР принял решение об организации Спецкомитета и Первого Главного управления для реализации советского атомного проекта", - отметил Лихачев.
"Сегодня отечественная атомная отрасль задает тон на мировом рынке ядерных технологий. Мы лидируем в экспортном сооружении атомных станций и в разработке новых технологий в атомной энергетике, в первую очередь в реализации проектов малой мощности и создании атомных энергосистем четвертого поколения", - добавил глава "Росатома".
За каждым достижением сегодняшней атомной промышленности стоят люди – настоящие профессионалы, знатоки своего дела, патриоты страны, подчеркнул Лихачев.
"Отдельные слова благодарности передаем ветеранам, трудом которых было создано сегодняшнее лидерство "Росатома" в мире. Низкий вам поклон за ваш бесценный вклад в развитие атомной отрасли. Мы сделаем всё, чтобы сохранить и приумножить результаты вашей большой работы на благо Родины", - говорится в поздравлении.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
"Росатом" доказал, что его не сдержать
28 сентября 2024, 00:29
 
РоссияСССРАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
