Лихачев поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с ее 80-летием

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил работников и ветеранов атомной отрасли РФ с 80-летием со дня ее создания, отметив лидерство России на мировом рынке ядерных технологий. "Наша отрасль создавалась в самые трудные для всей страны времена, сразу после окончания Великой Отечественной войны. Ее днем рождения стало 20 августа 1945 года, когда Государственный комитет обороны СССР принял решение об организации Спецкомитета и Первого Главного управления для реализации советского атомного проекта", - отметил Лихачев. "Сегодня отечественная атомная отрасль задает тон на мировом рынке ядерных технологий. Мы лидируем в экспортном сооружении атомных станций и в разработке новых технологий в атомной энергетике, в первую очередь в реализации проектов малой мощности и создании атомных энергосистем четвертого поколения", - добавил глава "Росатома". За каждым достижением сегодняшней атомной промышленности стоят люди – настоящие профессионалы, знатоки своего дела, патриоты страны, подчеркнул Лихачев. "Отдельные слова благодарности передаем ветеранам, трудом которых было создано сегодняшнее лидерство "Росатома" в мире. Низкий вам поклон за ваш бесценный вклад в развитие атомной отрасли. Мы сделаем всё, чтобы сохранить и приумножить результаты вашей большой работы на благо Родины", - говорится в поздравлении.

