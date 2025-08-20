https://ria.ru/20250820/lavrov-2036510849.html

Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла

Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла - РИА Новости, 20.08.2025

Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла

Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ключевые тезисы:"Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко"."Тот подход, в апреле 2022 года, российская сторона поддержала, и мы были готовы уже вслед за парафированием подписать официальный договор", — добавил министр.Он уточнил, что на Западе, прежде всего в США, понимают, что всерьез обсуждать обеспечение безопасности без России — "это путь в никуда".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

