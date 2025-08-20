Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
Лавров назвал обсуждение гарантий безопасности Украины без России путем в никуда
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ключевые тезисы:
В апреле 2022 года украинская сторона предлагала разработать гарантии, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию.
«
"Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко".
"Тот подход, в апреле 2022 года, российская сторона поддержала, и мы были готовы уже вслед за парафированием подписать официальный договор", — добавил министр.
Он уточнил, что на Западе, прежде всего в США, понимают, что всерьез обсуждать обеспечение безопасности без России — "это путь в никуда".
Переговоры по Украине
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03