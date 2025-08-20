Рейтинг@Mail.ru
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
14:38 20.08.2025 (обновлено: 15:13 20.08.2025)
Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины без России не имеет смысла
Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ключевые тезисы:"Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко"."Тот подход, в апреле 2022 года, российская сторона поддержала, и мы были готовы уже вслед за парафированием подписать официальный договор", — добавил министр.Он уточнил, что на Западе, прежде всего в США, понимают, что всерьез обсуждать обеспечение безопасности без России — "это путь в никуда".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ключевые тезисы:
  • Москва согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как КНР, США, Британия, Франция;
  • в вопросе гарантий безопасности Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году;

В апреле 2022 года украинская сторона предлагала разработать гарантии, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию.

  • Москва выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы были действительно надежными;
  • Россия видит все более четкое понимание со стороны США, что надо устранить первопричины кризиса на Украине.
"Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко".
"Тот подход, в апреле 2022 года, российская сторона поддержала, и мы были готовы уже вслед за парафированием подписать официальный договор", — добавил министр.
Он уточнил, что на Западе, прежде всего в США, понимают, что всерьез обсуждать обеспечение безопасности без России — "это путь в никуда".
Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
