Рейтинг@Mail.ru
Россия готова обсуждать с Украиной аспекты урегулирования, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 20.08.2025 (обновлено: 14:35 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/lavrov-2036508623.html
Россия готова обсуждать с Украиной аспекты урегулирования, заявил Лавров
Россия готова обсуждать с Украиной аспекты урегулирования, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025
Россия готова обсуждать с Украиной аспекты урегулирования, заявил Лавров
Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, при этом пока не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:27:00+03:00
2025-08-20T14:35:00+03:00
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
МОСКВА, 20 авг– РИА Новости. Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, при этом пока не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы в рамках стамбульского процесса, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."На последнем третьем раунде (переговоров в Стамбуле - ред.) наши переговорщики предложили создать три рабочие группы для того, чтобы более конкретно рассматривать пункты повестки дня. Группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам. Вот до сих пор пока от Украины ответа не последовало ", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.Он уточнил, что российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о повышении уровня делегаций."И как раз это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов регулирования, наряду с военными, наряду с гуманитарными", - заключил министр.
https://ria.ru/20250820/rossiya-2036510021.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей лавров, владимир путин
Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин
Россия готова обсуждать с Украиной аспекты урегулирования, заявил Лавров

Лавров: Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг– РИА Новости. Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, при этом пока не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы в рамках стамбульского процесса, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"На последнем третьем раунде (переговоров в Стамбуле - ред.) наши переговорщики предложили создать три рабочие группы для того, чтобы более конкретно рассматривать пункты повестки дня. Группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам. Вот до сих пор пока от Украины ответа не последовало ", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.
Он уточнил, что российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о повышении уровня делегаций.
"И как раз это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов регулирования, наряду с военными, наряду с гуманитарными", - заключил министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Лавров рассказал о перспективах трехсторонней встречи по Украине
14:33
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала