https://ria.ru/20250820/lavrov-2036508623.html

Россия готова обсуждать с Украиной аспекты урегулирования, заявил Лавров

Россия готова обсуждать с Украиной аспекты урегулирования, заявил Лавров - РИА Новости, 20.08.2025

Россия готова обсуждать с Украиной аспекты урегулирования, заявил Лавров

Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, при этом пока не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:27:00+03:00

2025-08-20T14:27:00+03:00

2025-08-20T14:35:00+03:00

россия

украина

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 20 авг– РИА Новости. Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, при этом пока не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы в рамках стамбульского процесса, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."На последнем третьем раунде (переговоров в Стамбуле - ред.) наши переговорщики предложили создать три рабочие группы для того, чтобы более конкретно рассматривать пункты повестки дня. Группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам. Вот до сих пор пока от Украины ответа не последовало ", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.Он уточнил, что российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о повышении уровня делегаций."И как раз это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов регулирования, наряду с военными, наряду с гуманитарными", - заключил министр.

https://ria.ru/20250820/rossiya-2036510021.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сергей лавров, владимир путин