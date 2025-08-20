Рейтинг@Mail.ru
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России
01:13 20.08.2025 (обновлено: 07:34 20.08.2025)
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России
Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что, как считает следствие, действия ныне обвиняемого по уголовному делу бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова "причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства".Свидетели указали на Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений, сказано в документах.В апреле 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал курского экс-губернатора Алексея Смирнова, а также бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они стали организаторами хищения миллиарда рублей из бюджетных средств, которые были выделены на строительство укреплений на государственной границе.Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.В декабре 2024 года суд в Курске арестовал экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу об особо крупной растрате. В мае Мещанский суд Москвы продлил срок ареста на три месяца. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с Лукина, его заместителей, а также нескольких коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений.
курская область, москва, курск, алексей дедов, алексей смирнов (политик) , курская областная дума
Курская область, Москва, Курск, Алексей Дедов, Алексей Смирнов (политик) , Курская областная Дума

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАлексей Дедов в зале суда
Алексей Дедов в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что, как считает следствие, действия ныне обвиняемого по уголовному делу бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова "причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства".
Свидетели указали на Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений, сказано в документах.
В апреле 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал курского экс-губернатора Алексея Смирнова, а также бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они стали организаторами хищения миллиарда рублей из бюджетных средств, которые были выделены на строительство укреплений на государственной границе.
Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
В декабре 2024 года суд в Курске арестовал экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу об особо крупной растрате. В мае Мещанский суд Москвы продлил срок ареста на три месяца. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с Лукина, его заместителей, а также нескольких коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений.
Курская областьМоскваКурскАлексей ДедовАлексей Смирнов (политик)Курская областная Дума
 
 
