https://ria.ru/20250820/kurskaya-2036411052.html

Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России

Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России - РИА Новости, 20.08.2025

Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России

Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T01:13:00+03:00

2025-08-20T01:13:00+03:00

2025-08-20T07:34:00+03:00

курская область

москва

курск

алексей дедов

алексей смирнов (политик)

курская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011898860_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_8b54f4c1c18a3a21f1096b07cabe0732.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что, как считает следствие, действия ныне обвиняемого по уголовному делу бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова "причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства".Свидетели указали на Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений, сказано в документах.В апреле 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал курского экс-губернатора Алексея Смирнова, а также бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они стали организаторами хищения миллиарда рублей из бюджетных средств, которые были выделены на строительство укреплений на государственной границе.Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.В декабре 2024 года суд в Курске арестовал экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу об особо крупной растрате. В мае Мещанский суд Москвы продлил срок ареста на три месяца. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с Лукина, его заместителей, а также нескольких коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений.

https://ria.ru/20250605/khinshteyn-2021096640.html

https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033196710.html

курская область

москва

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, москва, курск, алексей дедов, алексей смирнов (политик) , курская областная дума