Популярные маршруты для отдыха назвали в минкурортов Кубани

Популярные маршруты для отдыха назвали в минкурортов Кубани - РИА Новости, 20.08.2025

Популярные маршруты для отдыха назвали в минкурортов Кубани

20.08.2025

краснодарский край

краснодарский край

туризм

КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Краснодарский край набирает популярность среди туристов благодаря разнообразию природных локаций и маршрутов, которые расположены в том числе в горах и у водопадов, рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. "Регион набирает популярность у туристов благодаря наличию двух морей и многочисленных природных красот – водопадов, ущелий, скалистых гор. Для посещения некоторых локаций достаточно одного дня, однако можно найти и более продолжительные маршруты", - сообщила пресс-служба. Среди наиболее популярных мест для отдыха в горах в министерстве назвали город Горячий Ключ, расположенный в 60 километрах от краевой столицы. На курорте можно посетить лес, ущелье, природные источники и тенистые парки. Одна из визитных карточек Горячего Ключа – Дантово ущелье, а от самого города легко проложить маршрут к Каверзинским водопадам, вход на природные достопримечательности свободный. Среди туристических точек Апшеронского района в минкурортов назвали Гуамское ущелье. Как отмечается, в районе ущелья чистый горный воздух и красочные пейзажи. Здесь же можно прокатиться по железной дороге вдоль реки Курджипс между скалами каньона. Маршрут окружен густыми лесами, и отвесными стенами с водопадами. Для пеших прогулок оборудованы тропы вдоль реки. На вершине Гуамского хребта находится пещера высотой порядка 1000 метров. Внутри пещеры - водопад. В Мостовском районе Краснодарского края расположен небольшой поселок Псебай - эта локация, как сообщается, отличается дикой природой. Здесь же находится Псебайский зоологический заказник, где есть возможность пройти по экотропам. Рядом с поселком есть несколько водопадов и реки Малая Лаба и Псебайка, возле которых туристы могут провести время. Кроме того, среди популярных туристических локаций в минкурортов упомянули горные курорты Сочи, куда в теплое время года можно отправиться на пешие прогулки или короткие треки по вершинам и экотропам. Деревья на экотропах в районе города Сочи достигают 500 лет. На маршрутах, по информации министерства, растут кавказские пихты, восточные ели, буки и папоротники, а над ущельем в одном из горных маршрутов у туристов есть возможность пройти по подвесному мосту на высоте 2,2 тысячи метров.

краснодарский край

2025

Новости

краснодарский край, туризм