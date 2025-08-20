Рейтинг@Mail.ru
Популярные маршруты для отдыха назвали в минкурортов Кубани - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
19:14 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/kuban-2036586746.html
Популярные маршруты для отдыха назвали в минкурортов Кубани
Популярные маршруты для отдыха назвали в минкурортов Кубани - РИА Новости, 20.08.2025
Популярные маршруты для отдыха назвали в минкурортов Кубани
Краснодарский край набирает популярность среди туристов благодаря разнообразию природных локаций и маршрутов, которые расположены в том числе в горах и у... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T19:14:00+03:00
2025-08-20T19:14:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828573957_0:346:3025:2048_1920x0_80_0_0_b816f759b76be9c20ee982256518adbe.jpg
КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Краснодарский край набирает популярность среди туристов благодаря разнообразию природных локаций и маршрутов, которые расположены в том числе в горах и у водопадов, рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. "Регион набирает популярность у туристов благодаря наличию двух морей и многочисленных природных красот – водопадов, ущелий, скалистых гор. Для посещения некоторых локаций достаточно одного дня, однако можно найти и более продолжительные маршруты", - сообщила пресс-служба. Среди наиболее популярных мест для отдыха в горах в министерстве назвали город Горячий Ключ, расположенный в 60 километрах от краевой столицы. На курорте можно посетить лес, ущелье, природные источники и тенистые парки. Одна из визитных карточек Горячего Ключа – Дантово ущелье, а от самого города легко проложить маршрут к Каверзинским водопадам, вход на природные достопримечательности свободный. Среди туристических точек Апшеронского района в минкурортов назвали Гуамское ущелье. Как отмечается, в районе ущелья чистый горный воздух и красочные пейзажи. Здесь же можно прокатиться по железной дороге вдоль реки Курджипс между скалами каньона. Маршрут окружен густыми лесами, и отвесными стенами с водопадами. Для пеших прогулок оборудованы тропы вдоль реки. На вершине Гуамского хребта находится пещера высотой порядка 1000 метров. Внутри пещеры - водопад. В Мостовском районе Краснодарского края расположен небольшой поселок Псебай - эта локация, как сообщается, отличается дикой природой. Здесь же находится Псебайский зоологический заказник, где есть возможность пройти по экотропам. Рядом с поселком есть несколько водопадов и реки Малая Лаба и Псебайка, возле которых туристы могут провести время. Кроме того, среди популярных туристических локаций в минкурортов упомянули горные курорты Сочи, куда в теплое время года можно отправиться на пешие прогулки или короткие треки по вершинам и экотропам. Деревья на экотропах в районе города Сочи достигают 500 лет. На маршрутах, по информации министерства, растут кавказские пихты, восточные ели, буки и папоротники, а над ущельем в одном из горных маршрутов у туристов есть возможность пройти по подвесному мосту на высоте 2,2 тысячи метров.
https://ria.ru/20250807/kuban-2033939496.html
https://ria.ru/20250819/kuban-2036358660.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828573957_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_88962d0ab2567b8ba99fd324104c51ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, туризм
Краснодарский край, Краснодарский край, Туризм
Популярные маршруты для отдыха назвали в минкурортов Кубани

Популярные маршруты для отдыха в горах и на природе назвали в минкурортов Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуристы на смотровой площадке "Орлиная полка", расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье.
Туристы на смотровой площадке Орлиная полка, расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье. - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Туристы на смотровой площадке "Орлиная полка", расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Краснодарский край набирает популярность среди туристов благодаря разнообразию природных локаций и маршрутов, которые расположены в том числе в горах и у водопадов, рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
"Регион набирает популярность у туристов благодаря наличию двух морей и многочисленных природных красот – водопадов, ущелий, скалистых гор. Для посещения некоторых локаций достаточно одного дня, однако можно найти и более продолжительные маршруты", - сообщила пресс-служба.
Вид на центр Краснодара - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Более 30 новых турмаршрутов запустили на Кубани к лету 2025 года
7 августа, 14:51
Среди наиболее популярных мест для отдыха в горах в министерстве назвали город Горячий Ключ, расположенный в 60 километрах от краевой столицы. На курорте можно посетить лес, ущелье, природные источники и тенистые парки. Одна из визитных карточек Горячего Ключа – Дантово ущелье, а от самого города легко проложить маршрут к Каверзинским водопадам, вход на природные достопримечательности свободный.
Среди туристических точек Апшеронского района в минкурортов назвали Гуамское ущелье. Как отмечается, в районе ущелья чистый горный воздух и красочные пейзажи. Здесь же можно прокатиться по железной дороге вдоль реки Курджипс между скалами каньона. Маршрут окружен густыми лесами, и отвесными стенами с водопадами. Для пеших прогулок оборудованы тропы вдоль реки. На вершине Гуамского хребта находится пещера высотой порядка 1000 метров. Внутри пещеры - водопад.
В Мостовском районе Краснодарского края расположен небольшой поселок Псебай - эта локация, как сообщается, отличается дикой природой. Здесь же находится Псебайский зоологический заказник, где есть возможность пройти по экотропам. Рядом с поселком есть несколько водопадов и реки Малая Лаба и Псебайка, возле которых туристы могут провести время.
Кроме того, среди популярных туристических локаций в минкурортов упомянули горные курорты Сочи, куда в теплое время года можно отправиться на пешие прогулки или короткие треки по вершинам и экотропам. Деревья на экотропах в районе города Сочи достигают 500 лет. На маршрутах, по информации министерства, растут кавказские пихты, восточные ели, буки и папоротники, а над ущельем в одном из горных маршрутов у туристов есть возможность пройти по подвесному мосту на высоте 2,2 тысячи метров.
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани
Вчера, 17:32
 
Краснодарский крайКраснодарский крайТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала