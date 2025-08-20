Рейтинг@Mail.ru
В Кременной человек погиб при атаке дрона
09:06 20.08.2025 (обновлено: 09:20 20.08.2025)
В Кременной человек погиб при атаке дрона
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими в районе больницы в Кременной в ЛНР, 31-летний водитель погиб, пассажир ранен, сообщает в среду правительство республики."Автомобиль с двумя гражданскими был атакован в районе местной больницы. Водитель 1994 года рождения, которому в этот день исполнился всего 31 год, погиб на месте, 27-летний пассажир получил множественные травмы: осколочные ранения груди, шеи, конечностей" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Уточняется, что пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы, атакованный автомобиль полностью уничтожен.
кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими в районе больницы в Кременной в ЛНР, 31-летний водитель погиб, пассажир ранен, сообщает в среду правительство республики.
"Автомобиль с двумя гражданскими был атакован в районе местной больницы. Водитель 1994 года рождения, которому в этот день исполнился всего 31 год, погиб на месте, 27-летний пассажир получил множественные травмы: осколочные ранения груди, шеи, конечностей" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы, атакованный автомобиль полностью уничтожен.
