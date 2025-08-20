В Кременной человек погиб при атаке дрона

https://ria.ru/20250820/kremennaya-2036439317.html

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими в районе больницы в Кременной в ЛНР, 31-летний водитель погиб, пассажир ранен, сообщает в среду... РИА Новости, 20.08.2025

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими в районе больницы в Кременной в ЛНР, 31-летний водитель погиб, пассажир ранен, сообщает в среду правительство республики."Автомобиль с двумя гражданскими был атакован в районе местной больницы. Водитель 1994 года рождения, которому в этот день исполнился всего 31 год, погиб на месте, 27-летний пассажир получил множественные травмы: осколочные ранения груди, шеи, конечностей" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Уточняется, что пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы, атакованный автомобиль полностью уничтожен.

кременная

луганская народная республика

2025

кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия