Основные классификации типов личности: как определить свой и использовать

Типы личности: что это, какие бывают, как определить свой, виды классификаций

Основные классификации типов личности: как определить свой и использовать

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В современной психологии существует несколько популярных классификаций, позволяющих определить тип личности человека. Каждая типология, будь то MBTI, “большая пятерка” и другие, базируется на определенных характеристиках. Что такое классификация типов личности, какие виды типологий существуют, и как знание своего типа личности помогает человеку в различных сферах жизни — в материале РИА Новости.Популярные классификации типов личностиЛюбая из существующих типологий личности — это попытка объяснить, почему в одной из той же ситуации люди могут вести себя совершенно по-разному. Каждая классификация не просто распределяет по группам в соответствии с определенными критериями или ключевыми характеристиками, но позволяет выявить общие черты у представителей каждой группы, прогнозировать их поведение.Типы темпераментов по ГиппократуОдним из первых, кто заинтересовался этим вопросом, стал древнегреческий философ Гиппократ. Будучи к тому же врачом, он предложил теорию, по которой характер человека напрямую зависит от той жидкости (или “гумора”), которая преобладает в его организме.По этому критерию людей можно разделить на четыре типа:По словам экспертов, эти типы очень редко встречаются в чистом виде.Типология Карла Густава ЮнгаАвтором еще одной популярной типологии стал известный швейцарский психиатр и педагог Карл Юнг.“Юнг первым предложил деление людей на интровертов и экстравертов. Интроверты черпают энергию из внутреннего мира, любят уединение и глубокие размышления. Экстраверты, наоборот, заряжаются от общения с людьми и внешних впечатлений”, — говорит Антон Шестаков, врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт.Кроме этого, Юнг выделил четыре психологических функции: мышление, чувство, ощущение и интуиция. Каждый человек использует все четыре, но доминируют одна или две.Классификация Майерс-Бриггс (MBTI)Эта типология основана на идеях Юнга, ее разработали американка Кэтрин Бриггс и ее дочь Изабель Бриггс Майерс, объясняет специалист сервиса по подбору онлайн-психологов YouTalk, психолог Татьяна Красильщикова.Они описывают 16 типов личности на основе сочетания 4 пар критериев. Среди них:На основании этих критериев может получиться 16 комбинаций, каждая из которых предполагает уникальный стиль мышления, поведения и взаимодействия с миром.Так, сочетание INTJ обозначает стратега и аналитика, предпочитающего четкое планирование, сосредоточенного на целях. А ENFP — это личность вдохновляющаяся и творческая, любящая новые идеи и общение.“Майерс и Бриггс разработали личностный опросник MBTI, позволяющий определить, к какому из 16 типов личности относится человек. Но, как любой тест и теоретическая модель, они дают только ориентир, вероятность, но не гарантируют стопроцентного предсказания поведения личности”, — отмечает Елена Бахурина, психолог платформы корпоративного благополучия “Понимаю”.Классификация акцентуаций характера по ЛичкоАвтором еще одной классификации стал советский психиатр и один из основоположников подростковой психиатрии Андрей Личко.“Я часто сталкиваюсь с акцентуациями — это заостренные черты характера, которые находятся на границе нормы. Андрей Личко описал 11 типов акцентуаций у подростков”, — говорит Антон Шестаков, врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт.Эта классификация включает следующие типы характеров:Классификация акцентуаций характера по ЛеонгардуНемецкий психиатр Карл Леонгард также изучал акцентуации. Он выделил десять типов, отражающих особые способы адаптации личности. Его классификация во многом перекликается с системой Личко.В эту классификацию входят следующие типы:“Леонгард предлагал нетипичную трактовку экстраверсии и интроверсии. Экстравертом он считал конформного человека, который легко поддается влиянию среды, а интровертом — волевую личность с твердыми убеждениями, способную противостоять окружению”, — говорит Валерий Гут, кандидат психологических наук, разработчик концепции адаптивного интеллекта.К этой классификации нередко добавляют экстравертированный и интровертированный типы.Типология по Джону Холланду (RIASEC)Данная классификация, получившая свое название по первым буквам выделяемых в ее рамках типов личностей, активно используется в профориентации и помогает выявить наиболее предпочтительные сферы деятельности.Установлено шесть типов:Большая пятерка (OCEAN)Американский психолог Льюис Голдберг описывает личность с помощью 5 ключевых критериев:Эту типологию широко применяют при приеме на работу, а также используют в научных исследованиях.Типология DISCНаучные основы типологии DISC описал в 1928 году доктор психологических наук Уильям Марстон, рассказал Артем Ступак, сертифицированный консультант по типологии поведения людей DISC.“Он (Марстон. — Прим. ред.) пытался найти возможность определять лжецов по психологическому профилю и изобрел детектор лжи. А психологические исследования превратились в способ различать людей по типу их поведения”, — добавил эксперт.По его словам, Марстон утверждал, что поведение человека может быть описано по нескольким критериям. Среди них — направленность личности (экстраверт/интроверт), восприятие среды, в которой действует (благоприятная/неблагоприятная), как человек реагирует на конкретные ситуации (активен/пассивен), фокус внимания и как воспринимает и обрабатывает информацию (логика и анализ/интуиция и чувства).На основании таких критериев выделяют 4 типа поведения:“Чтобы определить тип поведения человека по DISC, необходимо понаблюдать за тем, как он проявляет себя по всем критериям типологии. Особенно обратить внимание на то, как ведет себя человек в конфликте и стрессовых ситуациях. Потому что именно в нестандартных ситуациях проявляется истинное поведение, где невозможно "держать" социальную маску”, — уточнил Ступак.Соционика (Aushra)В основу соционики легли идеи Карла Юнга, а разработала систему литовский экономист и социолог Аушра Аугустинавичюте, рассказал Гут. Она предложила взглянуть на психику человека через способность воспринимать, обрабатывать и передавать информацию.Все люди в данной классификации делятся на 16 типов, а также изучается, как представители различных групп взаимодействуют друг с другом.Тип человека определяют два ключевых параметра: направленность (экстраверсия или интроверсия) и доминирующая психическая функция (логика, этика, сенсорика или интуиция). Такое сочетание определяет уникальный стиль взаимодействия человека с миром.Для удобства каждый тип получил псевдоним — имя известного исторического или литературного персонажа, например “Робеспьер”, “Дюма”, “Достоевский”, “Штирлиц”. Эти образы помогают глубже понять особенности каждого типа, хотя их соответствие реальному человеку не всегда бывает точным.Как пояснил Мир Чинивизов, психолог, член Содружества педагогов и психологов России, член Международной ассоциации нейропсихологов и гипнотерапевтов, соционика показывает, как взаимодействуют разные типы, почему с одними легко, а другие — словно из разных миров.Сравнение типологийТипологии можно изучать и сравнивать с точки зрения различных аспектов.“Модели DISC и RIASEC наиболее востребованы в HR и управлении персоналом. Они нацелены на поведение и профессиональные интересы человека, что помогает быстро оценить совместимость сотрудников, выявить их потенциал и подобрать оптимальные роли в команде. В свою очередь системы OCEAN, акцентуации по Личко и Леонгарду, а также соционика дают более глубокое представление о личности, психических процессах и эмоциональных особенностях. Поэтому их чаще используют профессиональные психологи и психиатры для диагностики, терапии и комплексного анализа”, — отмечает Гут.По его словам, типология Гиппократа — это наглядная и простая модель для первого знакомства с понятием темперамента, но для глубокого анализа и прогноза поведения она не подходит. Для самопознания особенно удобны и популярны MBTI и типология Юнга. Они доступны, понятны и дают базовое представление о собственных предпочтениях, что помогает человеку осознанно развиваться.Как определить тип личностиОпределить свой тип личности могут помочь психологические тесты. Как напоминает психолог и ароматерапевт Анна Хыдырова, они доступны в интернете, но для глубокой интерпретации стоит обратиться к специалисту.Гут призывает искренне отвечать на вопросы и не пытаться угадать или подстроиться под желаемый образ.“Тестирование лучше проходить в спокойной обстановке, без влияния сильного стресса или эмоционального возбуждения. После прохождения теста полезно сопоставить результаты с собственным опытом и наблюдениями за собой — это поможет выявить, насколько полученные данные соответствуют реальной жизни и поведению”, — рекомендует Гут.Применение типов личности в различных сферахСуществующие типологии личностей применяются в разных сферах. Они могут стать ориентиром в выборе профессии, помогают выстраивать взаимоотношения, избегать конфликтов.В образовании и профориентацииПонимание своего типа личности, сильных сторон и зон роста позволит определить, какие формы обучения будут наиболее эффективными, отмечает Ступак.Это также полезно при анализе, на чем предпочтительнее сфокусироваться в обучении, какие навыки необходимо развивать.“RIASEC и MBTI — рабочие инструменты для первого приближения к выбору профессии”, — напоминает психолог Дмитрий Сидоров, выпускник Московского института психоанализа.В карьереПравильное определение типа личности поможет понять, в какой профессии человеку будет наиболее комфортно. Как отмечает Красильщикова, экстраверты лучше работают в продажах и управлении, а интроверты — в аналитике и программировании.Правильный выбор повышает удовлетворенность от работы, человек меньше устает и достигает лучших результатов.В личностном развитииСтупак напоминает, что сегодняшний тренд в психологии — фокус на сильных сторонах. Лучше развивать то, что уже получается хорошо, сил и времени на это уйдет меньше, чем на попытки изменить слабые стороны.В отношениях и коммуникацииПонимание типов личности улучшает отношения, уверен Шестаков. Зная, что партнер — интроверт, другой не будет обижаться на его потребность в уединении.Ошибки и мифы о типах личностиСпециалисты призывают тех, кто овладел какой-либо типологией личности, не упрощать человеческую природу.“По двум-трем факторам вешают ярлыки. Такое упрощение в корне искажает саму типологию и ведет к примитивизации психологии как науки”, — говорит Ступак.Практикующий психолог и специалист по социотипированию Никита Панарин указывает на еще один популярный миф — что есть “хорошие” и “плохие” типы. В реальности у каждого свои сильные и слабые стороны. По словам психолога, ошибочно полагать, что типология предскажет судьбу или совместимость — роль играют множество факторов. Он указывает и на другую распространенную ошибку — оправдывать поведение типом личности.“Типология — для развития, не для снятия ответственности”, — подчеркивает Панарин.Мнение экспертаМир Чинивизов, психолог, член Содружества педагогов и психологов России, член Международной ассоциации нейропсихологов и гипнотерапевтов:“Важно помнить, архетип — это отправная точка, а не предел. Вы не привязаны к нему навсегда. С возрастом, опытом и работой над собой многое меняется. <…> Люди с похожими чертами сталкиваются со схожими трудностями. Кто-то боится проявляться, потому что с детства был удобным ребенком, кто-то не умеет устанавливать границы, потому что его тип личности приспособлен к адаптации, к выживанию. Я не думаю, что человека можно свести к четырем буквам или одному тесту. Но считаю, что типологии — это хорошие ориентиры. Они не скажут, что делать, но укажут направление”.Анна Хыдырова, психолог и ароматерапевт:“Осознание своих психотипов помогает людям гармонизировать не только внутреннее состояние, но и повседневную жизнь. Это основа для понимания себя, осознанного выбора, развития и поддержки. Ведь, например, интроверт с высоким уровнем тревожности будет иначе воспринимать ситуацию, чем экстраверт с доминирующим типом поведения. Использование психотипов в терапии — это не шаблон, а ключ к индивидуальному подходу”.Диана Назарова, психолог:“Я вижу огромную разницу между научным пониманием личности и тем, как это часто преподносится. Что нам предлагают? “Пройди тест и ты узнаешь себя навсегда”. Однако личность — это динамичная структура, а тест — это моментальный снимок текущего состояния, настроения, даже того, выспались ли вы. <…> Определение типа — это начало исследования, а не финальный диагноз”.“Часто люди проходят тесты, получают описание и начинают подгонять себя под шаблон. <…> Это ловушка. <…> Истина в том, что личность развивается. Вы не обязаны быть заложником своих убеждений о том, каким вас “должен” сделать тест. Вы можете развивать недостающие навыки, учиться по-новому реагировать”.

личность, работа, образование, отношения, характер