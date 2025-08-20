Правительство утвердило план по противодействию киберпреступности

Рейтинг@Mail.ru
10:14 20.08.2025 (обновлено: 10:47 20.08.2025)
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Правительство утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабинета министров.Основные подробности:"Такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По ее итогам в III квартале 2027 года правительство может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства", — отметили в пресс-службе."Минцифры, Минкультуры, Минфину, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банку России предписано на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан, их осведомленности о методах совершения преступлений и защиты от них", — добавили в правительстве.Кроме того, планируется создать единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов и разработать алгоритм выявления технологии ИИ при совершении киберпреступлений.
Дом правительства
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Правительство утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Основные подробности:
  • Будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров уведомлять правоохранителей о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий.
«

"Такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По ее итогам в III квартале 2027 года правительство может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства", — отметили в пресс-службе.

"Минцифры, Минкультуры, Минфину, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банку России предписано на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан, их осведомленности о методах совершения преступлений и защиты от них", — добавили в правительстве.

Кроме того, планируется создать единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов и разработать алгоритм выявления технологии ИИ при совершении киберпреступлений.
