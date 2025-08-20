Правительство утвердило план по противодействию киберпреступности

https://ria.ru/20250820/kiberprestupnost-2036449878.html

Правительство утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Правительство утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабинета министров.Основные подробности:"Такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По ее итогам в III квартале 2027 года правительство может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства", — отметили в пресс-службе."Минцифры, Минкультуры, Минфину, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банку России предписано на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан, их осведомленности о методах совершения преступлений и защиты от них", — добавили в правительстве.Кроме того, планируется создать единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов и разработать алгоритм выявления технологии ИИ при совершении киберпреступлений.

