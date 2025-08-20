Правительство утвердило план по противодействию киберпреступности
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Правительство утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Основные подробности:
- Будет проработан вопрос об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров уведомлять правоохранителей о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий.
"Такой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По ее итогам в III квартале 2027 года правительство может выйти с инициативой об изменении действующего законодательства", — отметили в пресс-службе.
- К этому же сроку ряд ведомств представит предложения о повышении ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных.
- Предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения.
"Минцифры, Минкультуры, Минфину, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банку России предписано на постоянной основе проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан, их осведомленности о методах совершения преступлений и защиты от них", — добавили в правительстве.
- Отдельное направление — профилактика вовлечения несовершеннолетних в цифровые преступления. Будет создан депозитарий профилактических материалов, сформировать его могут уже ко II кварталу 2026-го года.
- Еще одно нововведение — интеграция в основные мобильные приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях, вопрос поручено проработать к началу 2027-го года.
Кроме того, планируется создать единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов и разработать алгоритм выявления технологии ИИ при совершении киберпреступлений.
