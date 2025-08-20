Рейтинг@Mail.ru
Хоценко обсудил расширение грантовой поддержки молодежных инициатив
14:10 20.08.2025 (обновлено: 14:23 20.08.2025)
Хоценко обсудил расширение грантовой поддержки молодежных инициатив
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с руководителем национальной части Молодежного Совета ШОС Денисом Кравченко возможность расширения грантовой поддержки молодежных инициатив, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Стороны встретились на полях Молодежного форума ШОС, который сегодня проходит в Омске, и обсудили возможность расширения грантовой поддержки молодежных инициатив, а также проведение в Омске культурных и патриотических мероприятий. "На встрече было уделено внимание развитию молодежных инициатив по защите окружающей среды и в сфере предпринимательства", - сообщили в пресс-службе. В регионе активно развивается молодежное международное сотрудничество. Омская область является одной из четырех федеральных площадок, где создан проектный офис по направлению "Россия – Центрально-Азиатский регион" и в этом году будет принимать юбилейный форум.
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с руководителем национальной части Молодежного Совета ШОС Денисом Кравченко возможность расширения грантовой поддержки молодежных инициатив, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Стороны встретились на полях Молодежного форума ШОС, который сегодня проходит в Омске, и обсудили возможность расширения грантовой поддержки молодежных инициатив, а также проведение в Омске культурных и патриотических мероприятий.
"На встрече было уделено внимание развитию молодежных инициатив по защите окружающей среды и в сфере предпринимательства", - сообщили в пресс-службе.
В регионе активно развивается молодежное международное сотрудничество. Омская область является одной из четырех федеральных площадок, где создан проектный офис по направлению "Россия – Центрально-Азиатский регион" и в этом году будет принимать юбилейный форум.
