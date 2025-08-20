https://ria.ru/20250820/khimki-2036565540.html
Больше 10 дворов обновили в разных микрорайонах Химок
Специалисты обустроили 11 дворовых территорий в Химках, работы охватывают все микрорайоны города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты обустроили 11 дворовых территорий в Химках, работы охватывают все микрорайоны города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Специалисты уже обустроили 11 дворовых территорий. На трех адресах идет приемка работ. Специалисты снимают изношенное дорожное покрытие, укладывают новый слой асфальта и устанавливают бордюрные камни. Ремонт проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По завершении укладки асфальта рабочие приведут в порядок и саму территорию: высадят кустарники и постелят газон. На данный момент специалисты обустраивают дворы еще по девяти адресам. Например, в деревне Юрлово у дома №4 высаживают кустарники. На улице Гаражной у домов №№1, 3, 4, 5, 8 и 9 укладывают асфальт. Всего этим летом в Химках преобразят 22 двора.
