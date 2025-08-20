Рейтинг@Mail.ru
Больше 10 дворов обновили в разных микрорайонах Химок - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/khimki-2036565540.html
Больше 10 дворов обновили в разных микрорайонах Химок
Больше 10 дворов обновили в разных микрорайонах Химок - РИА Новости, 20.08.2025
Больше 10 дворов обновили в разных микрорайонах Химок
Специалисты обустроили 11 дворовых территорий в Химках, работы охватывают все микрорайоны города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:43:00+03:00
2025-08-20T17:43:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
дворы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036563523_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_e5115127c25f0605608e18642571d280.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты обустроили 11 дворовых территорий в Химках, работы охватывают все микрорайоны города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Специалисты уже обустроили 11 дворовых территорий. На трех адресах идет приемка работ. Специалисты снимают изношенное дорожное покрытие, укладывают новый слой асфальта и устанавливают бордюрные камни. Ремонт проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По завершении укладки асфальта рабочие приведут в порядок и саму территорию: высадят кустарники и постелят газон. На данный момент специалисты обустраивают дворы еще по девяти адресам. Например, в деревне Юрлово у дома №4 высаживают кустарники. На улице Гаражной у домов №№1, 3, 4, 5, 8 и 9 укладывают асфальт. Всего этим летом в Химках преобразят 22 двора.
https://ria.ru/20250820/khimki-2036556207.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036563523_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c0af3e2790f5804e44a750b5a3fb5b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), дворы
Химки (городской округ в Московской области), Дворы
Больше 10 дворов обновили в разных микрорайонах Химок

В разных районах Химок обновили 11 дворов

© Фото предоставлено пресс-службой администрации ХимокОбновленный двор в Химках
Обновленный двор в Химках - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
Обновленный двор в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты обустроили 11 дворовых территорий в Химках, работы охватывают все микрорайоны города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты уже обустроили 11 дворовых территорий. На трех адресах идет приемка работ.
Специалисты снимают изношенное дорожное покрытие, укладывают новый слой асфальта и устанавливают бордюрные камни. Ремонт проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По завершении укладки асфальта рабочие приведут в порядок и саму территорию: высадят кустарники и постелят газон.
На данный момент специалисты обустраивают дворы еще по девяти адресам. Например, в деревне Юрлово у дома №4 высаживают кустарники. На улице Гаражной у домов №№1, 3, 4, 5, 8 и 9 укладывают асфальт. Всего этим летом в Химках преобразят 22 двора.
Обустройство экотропы в Химках - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экотропа протяженностью 134 метра появится в Химках
17:14
 
Химки (городской округ в Московской области)Дворы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала