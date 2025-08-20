https://ria.ru/20250820/khimki-2036556207.html

Экотропа протяженностью 134 метра появится в Химках

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В парке Толстого в Химках обустраивают экотропу протяженностью 134 метра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Рядом с тропой будет располагаться площадка с деревянными качелями, гамаками и стульями. Также будет предусмотрено отдельное место отдыха у воды. Тропа берет начало в верхней части парка и спускается вниз к реке. Совершая пешую прогулку по оборудованному маршруту, гости смогут любоваться видом на набережную канала имени Москвы. "Сейчас специалисты работают над железным каркасом, который послужит основой конструкции. Верхнее же покрытие тропы будет полностью выполнено из дерева. Экотропа предоставит гостям парка возможность комфортного и безопасного спуска к зоне отдыха у воды", — рассказал первый заместитель директора "Объединенной дирекции парков" Денис Харитонов. Конструкция даст возможность безопасного спуска к набережной с детскими колясками, а также лицам с ограниченными физическими возможностями. Новый оборудованный маршрут в парке станет еще одной современной и безопасной зоной отдыха для жителей и гостей Химок.

