Экотропа протяженностью 134 метра появится в Химках - РИА Новости, 20.08.2025
17:14 20.08.2025
Экотропа протяженностью 134 метра появится в Химках
Экотропа протяженностью 134 метра появится в Химках
Экотропа протяженностью 134 метра появится в Химках
В парке Толстого в Химках обустраивают экотропу протяженностью 134 метра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В парке Толстого в Химках обустраивают экотропу протяженностью 134 метра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Рядом с тропой будет располагаться площадка с деревянными качелями, гамаками и стульями. Также будет предусмотрено отдельное место отдыха у воды. Тропа берет начало в верхней части парка и спускается вниз к реке. Совершая пешую прогулку по оборудованному маршруту, гости смогут любоваться видом на набережную канала имени Москвы. "Сейчас специалисты работают над железным каркасом, который послужит основой конструкции. Верхнее же покрытие тропы будет полностью выполнено из дерева. Экотропа предоставит гостям парка возможность комфортного и безопасного спуска к зоне отдыха у воды", — рассказал первый заместитель директора "Объединенной дирекции парков" Денис Харитонов. Конструкция даст возможность безопасного спуска к набережной с детскими колясками, а также лицам с ограниченными физическими возможностями. Новый оборудованный маршрут в парке станет еще одной современной и безопасной зоной отдыха для жителей и гостей Химок.
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области), экотропа
Химки (городской округ в Московской области), экотропа
Экотропа протяженностью 134 метра появится в Химках

В парке Химок появится экотропа протяженностью 134 метра

© Фото предоставлено пресс-службой администрации ХимокОбустройство экотропы в Химках
Обустройство экотропы в Химках
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
Обустройство экотропы в Химках
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В парке Толстого в Химках обустраивают экотропу протяженностью 134 метра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Рядом с тропой будет располагаться площадка с деревянными качелями, гамаками и стульями. Также будет предусмотрено отдельное место отдыха у воды.
Тропа берет начало в верхней части парка и спускается вниз к реке. Совершая пешую прогулку по оборудованному маршруту, гости смогут любоваться видом на набережную канала имени Москвы.
"Сейчас специалисты работают над железным каркасом, который послужит основой конструкции. Верхнее же покрытие тропы будет полностью выполнено из дерева. Экотропа предоставит гостям парка возможность комфортного и безопасного спуска к зоне отдыха у воды", — рассказал первый заместитель директора "Объединенной дирекции парков" Денис Харитонов.
Конструкция даст возможность безопасного спуска к набережной с детскими колясками, а также лицам с ограниченными физическими возможностями. Новый оборудованный маршрут в парке станет еще одной современной и безопасной зоной отдыха для жителей и гостей Химок.
