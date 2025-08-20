https://ria.ru/20250820/kherson-2036450802.html
В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали шесть человек
ГЕНИЧЕСК, 20 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя Алешек и двое жителей Великих Копаней получили ранения в результате ударов ВСУ, всего за сутки ВСУ нанесли 67 ударов из ствольной артиллерии и провели 8 атак с примирением ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Алешках четыре мирных жителя получили ранения, в Великих Копанях ранены двое граждан. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 47 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 8 ударов киевских боевиков с помощью FPV-дронов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Новая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Любимовка, Алешки, Великие Копани, Рыбальче, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка.
