https://ria.ru/20250820/kambodzha-2036437620.html

Из Камбоджи депортируют россиянина, объявленного в международный розыск

Из Камбоджи депортируют россиянина, объявленного в международный розыск - РИА Новости, 20.08.2025

Из Камбоджи депортируют россиянина, объявленного в международный розыск

Роман Пичугин, обвиняемый в мошенничестве и объявленный в международный розыск, будет депортирован из Камбоджи в Россию, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T08:51:00+03:00

2025-08-20T08:51:00+03:00

2025-08-20T09:44:00+03:00

россия

камбоджа

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Роман Пичугин, обвиняемый в мошенничестве и объявленный в международный розыск, будет депортирован из Камбоджи в Россию, сообщает Генпрокуратура РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы королевства Камбоджа депортируют Романа Пичугина, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что с сентября 2021 по май 2022 года Пичугин вместе с соучастниками рекламировал в интернете услуги по размещению на специализированной площадке оборудования для майнинга цифровой валюты. Для этого они приобрели учредительные документы одной из действующих коммерческих организаций. По данным Генпрокуратуры, одному из потенциальных клиентов Пичугин предложил заключить договор и передать во временное пользование майнинговое оборудование. Уточняется, что фактически свои обязательства он не исполнил, имущество стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей не вернул. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, в декабре 2024 года в отношении Пичугина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России он объявлен в международный розыск. "Запрос о выдаче направлен в июне в связи с сообщением о задержании обвиняемого на территории королевства Камбоджа. Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами удалось добиться решения о депортации Пичугина", - добавили в сообщении.В Генпрокуратуре РФ РИА Новости уточнили, что в настоящее время Роман Пичугин депортирован в Москву, затем он будет направлен в Иркутск.

https://ria.ru/20250429/tayland-2013967239.html

https://ria.ru/20250430/indonezija-2014245200.html

россия

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, камбоджа, генеральная прокуратура рф