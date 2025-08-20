https://ria.ru/20250820/kambodzha-2036437620.html
Из Камбоджи депортируют россиянина, объявленного в международный розыск
Из Камбоджи депортируют россиянина, объявленного в международный розыск - РИА Новости, 20.08.2025
Из Камбоджи депортируют россиянина, объявленного в международный розыск
Роман Пичугин, обвиняемый в мошенничестве и объявленный в международный розыск, будет депортирован из Камбоджи в Россию, сообщает Генпрокуратура РФ.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Роман Пичугин, обвиняемый в мошенничестве и объявленный в международный розыск, будет депортирован из Камбоджи в Россию, сообщает Генпрокуратура РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы королевства Камбоджа депортируют Романа Пичугина, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что с сентября 2021 по май 2022 года Пичугин вместе с соучастниками рекламировал в интернете услуги по размещению на специализированной площадке оборудования для майнинга цифровой валюты. Для этого они приобрели учредительные документы одной из действующих коммерческих организаций. По данным Генпрокуратуры, одному из потенциальных клиентов Пичугин предложил заключить договор и передать во временное пользование майнинговое оборудование. Уточняется, что фактически свои обязательства он не исполнил, имущество стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей не вернул. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, в декабре 2024 года в отношении Пичугина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России он объявлен в международный розыск. "Запрос о выдаче направлен в июне в связи с сообщением о задержании обвиняемого на территории королевства Камбоджа. Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами удалось добиться решения о депортации Пичугина", - добавили в сообщении.В Генпрокуратуре РФ РИА Новости уточнили, что в настоящее время Роман Пичугин депортирован в Москву, затем он будет направлен в Иркутск.
