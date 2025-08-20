https://ria.ru/20250820/kalifornija-2036530093.html

В Калифорнии республиканцы подали иск против губернатора-демократа

в мире

техас

калифорния

сша

гэвин ньюсом

дональд трамп

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Законодатели-республиканцы в американском штате Калифорния подали суд с целью заблокировать предложенные в штате изменения границ избирательных округов, сообщает издание Hill. Ранее газета New York Times сообщала, что парламентарии от Демпартии США представили измененную карту избирательных округов Калифорнии на фоне напряженности между двумя главными партиями страны по вопросу перекройки избирательных округов в штате Техас. Повышая вероятность своей победы в этих округах, парламентарии от Демпартии хотят компенсировать возможную потерю мест на выборах из-за потенциальных изменений карты округов в Техасе. "Законодатели штата от Республиканской партии в Калифорнии подали иск, чтобы попытаться заблокировать план губернатора-демократа (Гэвина Ньюсома – ред.) об изменении избирательных округов для выборов в палату представителей", - пишет издание. Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес. После этого 50 техасских законодателей от Демократической партии покинули Техас в знак протеста. Генпрокурор штата Кен Пэкстон пригрозил "переловить" их. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев. Позднее Пэкстон подал иск в верховный суд штата Техас, чтобы освободить от должности 13 членов палаты представителей штата от Демократической партии. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет созывать специальные сессии законодательного собрания штата до тех пор, пока туда не вернутся парламентарии-демократы. Позднее газета Wall Street Journal сообщила, что законодатели от Демпартии вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста.

