В Иваново завели дело на женщину, ударившую ребенка об асфальт
17:16 20.08.2025
В Иваново завели дело на женщину, ударившую ребенка об асфальт
Дело о покушении на убийство малолетнего возбуждено в отношении жительницы Иваново, которая ударила свою двухлетнюю дочь головой об асфальт, сообщило СУСК РФ по
происшествия
россия
иваново
ивановская область
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Дело о покушении на убийство малолетнего возбуждено в отношении жительницы Иваново, которая ударила свою двухлетнюю дочь головой об асфальт, сообщило СУСК РФ по региону. Как ранее сообщало УМВД по Ивановской области, в полицию поступило сообщение, что на площади Революции в Иванове женщина бросила на асфальт маленькую девочку. Двухгодовалая девочка госпитализирована, а ее мать 1999 года рождения задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. "Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК. По данным следствия, подозреваемая шла с двухлетней дочерью на руках. Находясь на тротуаре, она "с силой несколько раз ударила ребенка головой об асфальт". Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали девочку в больницу в тяжелом состоянии. Женщину доставили в стационар, ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, отмечает СУСК.
россия
иваново
ивановская область
Новости
происшествия, россия, иваново, ивановская область
Происшествия, Россия, Иваново, Ивановская область
© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Дело о покушении на убийство малолетнего возбуждено в отношении жительницы Иваново, которая ударила свою двухлетнюю дочь головой об асфальт, сообщило СУСК РФ по региону.
Как ранее сообщало УМВД по Ивановской области, в полицию поступило сообщение, что на площади Революции в Иванове женщина бросила на асфальт маленькую девочку. Двухгодовалая девочка госпитализирована, а ее мать 1999 года рождения задержана и доставлена в территориальный отдел полиции.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По данным следствия, подозреваемая шла с двухлетней дочерью на руках. Находясь на тротуаре, она "с силой несколько раз ударила ребенка головой об асфальт". Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали девочку в больницу в тяжелом состоянии.
Женщину доставили в стационар, ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, отмечает СУСК.
В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка
ПроисшествияРоссияИвановоИвановская область
 
 
