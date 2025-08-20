https://ria.ru/20250820/ivanovo-2036557108.html

В Иваново завели дело на женщину, ударившую ребенка об асфальт

Дело о покушении на убийство малолетнего возбуждено в отношении жительницы Иваново, которая ударила свою двухлетнюю дочь головой об асфальт, сообщило СУСК РФ по РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:16:00+03:00

происшествия

россия

иваново

ивановская область

РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Дело о покушении на убийство малолетнего возбуждено в отношении жительницы Иваново, которая ударила свою двухлетнюю дочь головой об асфальт, сообщило СУСК РФ по региону. Как ранее сообщало УМВД по Ивановской области, в полицию поступило сообщение, что на площади Революции в Иванове женщина бросила на асфальт маленькую девочку. Двухгодовалая девочка госпитализирована, а ее мать 1999 года рождения задержана и доставлена в территориальный отдел полиции. "Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК. По данным следствия, подозреваемая шла с двухлетней дочерью на руках. Находясь на тротуаре, она "с силой несколько раз ударила ребенка головой об асфальт". Приехавшие на вызов сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали девочку в больницу в тяжелом состоянии. Женщину доставили в стационар, ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, отмечает СУСК.

россия

2025

происшествия, россия, иваново, ивановская область