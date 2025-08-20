Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало рост жалоб россиян на постотпускной стресс
03:13 20.08.2025
Исследование показало рост жалоб россиян на постотпускной стресс
Исследование показало рост жалоб россиян на постотпускной стресс
общество
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россияне стали чаще жаловаться на стресс после отпуска, при этом выходить на работу после отпуска сложнее всего врачам, бухгалтерам и пиарщикам, а легче всего - дизайнерам, маркетологам и программистам, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Россияне стали чаще жаловаться на постотпускной стресс: 31% в 2022 году и 35% сегодня. Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывают 41% россиянок и 28% представителей сильного пола", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов. Среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц страдают от постотпускного стресса 33%, а среди тех, кто зарабатывает меньше, - 36%. Особенно тяжело среди представителей распространенных профессиональных групп дается выход на работу из отпуска врачам (45% нервничают больше обычного в первые дни), бухгалтерам (44%) и PR-специалистам (41%). Реже других на постотпускной стресс жаловались дизайнеры (19%), программисты и маркетологи (по 27%). "Очевидно, что тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы. А вот те, кто работает в более предсказуемом графике или с четкими задачами, восстанавливают рабочий темп гораздо легче", - полагают авторы исследования.
Новости
ru-RU
общество
Общество
Исследование показало рост жалоб россиян на постотпускной стресс

Россияне стали чаще жаловаться на постотпускной стресс

© Depositphotos.com / pressmasterУставший сотрудник в офисе
Уставший сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Уставший сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россияне стали чаще жаловаться на стресс после отпуска, при этом выходить на работу после отпуска сложнее всего врачам, бухгалтерам и пиарщикам, а легче всего - дизайнерам, маркетологам и программистам, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Россияне стали чаще жаловаться на постотпускной стресс: 31% в 2022 году и 35% сегодня. Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывают 41% россиянок и 28% представителей сильного пола", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов.
Среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц страдают от постотпускного стресса 33%, а среди тех, кто зарабатывает меньше, - 36%.
Особенно тяжело среди представителей распространенных профессиональных групп дается выход на работу из отпуска врачам (45% нервничают больше обычного в первые дни), бухгалтерам (44%) и PR-специалистам (41%). Реже других на постотпускной стресс жаловались дизайнеры (19%), программисты и маркетологи (по 27%).
"Очевидно, что тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы. А вот те, кто работает в более предсказуемом графике или с четкими задачами, восстанавливают рабочий темп гораздо легче", - полагают авторы исследования.
Общество
 
 
