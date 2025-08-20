https://ria.ru/20250820/iran-2036504576.html
Глава МИД Ирана допустил возможность нового раунда переговоров с МАГАТЭ
Глава МИД Ирана допустил возможность нового раунда переговоров с МАГАТЭ - РИА Новости, 20.08.2025
Глава МИД Ирана допустил возможность нового раунда переговоров с МАГАТЭ
2025-08-20T14:16:00+03:00
2025-08-20T14:16:00+03:00
2025-08-20T14:17:00+03:00
в мире
вена
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
магатэ
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Иран может провести в Вене следующий раунд переговоров с Международным агентством по атомной энергии, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "Недавний визит господина (замглавы МАГАТЭ по нераспространению - ред.) Массимо Апаро в Тегеран был полезен для нас… После этого визита мы составили и отправили агентству письменное послание с нашими взглядами (о дальнейшем сотрудничестве с МАГАТЭ – ред.), которые учитывали принятый в республике парламентский закон. В субботу, 15 августа, мы получили от МАГАТЭ их позицию, такой обмен посланиями между нами продолжается. Вероятно, мы направим наших коллег в Вену для проведения там ещё одного раунда переговоров", - сказал Аракчи.
вена
иран
тегеран (город)
Глава МИД Ирана допустил возможность нового раунда переговоров с МАГАТЭ
