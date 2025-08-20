Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана допустил возможность нового раунда переговоров с МАГАТЭ
14:16 20.08.2025 (обновлено: 14:17 20.08.2025)
Глава МИД Ирана допустил возможность нового раунда переговоров с МАГАТЭ
Иран может провести в Вене следующий раунд переговоров с Международным агентством по атомной энергии, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 20.08.2025
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Иран может провести в Вене следующий раунд переговоров с Международным агентством по атомной энергии, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "Недавний визит господина (замглавы МАГАТЭ по нераспространению - ред.) Массимо Апаро в Тегеран был полезен для нас… После этого визита мы составили и отправили агентству письменное послание с нашими взглядами (о дальнейшем сотрудничестве с МАГАТЭ – ред.), которые учитывали принятый в республике парламентский закон. В субботу, 15 августа, мы получили от МАГАТЭ их позицию, такой обмен посланиями между нами продолжается. Вероятно, мы направим наших коллег в Вену для проведения там ещё одного раунда переговоров", - сказал Аракчи.
в мире, вена, иран, тегеран (город), аббас аракчи, магатэ
В мире, Вена, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, МАГАТЭ
© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Иран может провести в Вене следующий раунд переговоров с Международным агентством по атомной энергии, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Недавний визит господина (замглавы МАГАТЭ по нераспространению - ред.) Массимо Апаро в Тегеран был полезен для нас… После этого визита мы составили и отправили агентству письменное послание с нашими взглядами (о дальнейшем сотрудничестве с МАГАТЭ – ред.), которые учитывали принятый в республике парламентский закон. В субботу, 15 августа, мы получили от МАГАТЭ их позицию, такой обмен посланиями между нами продолжается. Вероятно, мы направим наших коллег в Вену для проведения там ещё одного раунда переговоров", - сказал Аракчи.
В миреВенаИранТегеран (город)Аббас АракчиМАГАТЭ
 
 
