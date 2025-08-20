Аракчи рассказал о текущем состоянии диалога между США и Ираном
Аракчи: Иран пока не может приступить к эффективным переговорам с США
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Тегеран пока не достиг точки зрелости для проведения эффективных переговоров с Вашингтоном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил, что Иран может провести прямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерной тематике, если для этого сложатся "подходящие условия".
"Любые переговоры требуют времени, у них у всех есть стадия зрелости, до которой нужно дойти. Вот мы пока не достигли этой точки зрелости, чтобы провести эффективные переговоры с США", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".