Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований - РИА Новости, 20.08.2025
18:46 20.08.2025
Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований между странами, передаёт корреспондент РИА Новости. "Подписывается соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимистского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Иорданского Хашимистского Королевства", - было заявлено в ходе церемонии подписания документа. Ранее глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в ходе встречи с Лавровым заявил, что Амман ждёт подписания соглашения об отмене визового режима с Россией, поскольку этот шаг позволит увеличить количество контактов между людьми и укрепить бизнес-сотрудничество.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований между странами, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Подписывается соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимистского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Иорданского Хашимистского Королевства", - было заявлено в ходе церемонии подписания документа.
Ранее глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в ходе встречи с Лавровым заявил, что Амман ждёт подписания соглашения об отмене визового режима с Россией, поскольку этот шаг позволит увеличить количество контактов между людьми и укрепить бизнес-сотрудничество.
Девушка на море - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего
Вчера, 08:00
 
