Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований
2025-08-20T18:46:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований между странами, передаёт корреспондент РИА Новости. "Подписывается соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимистского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Иорданского Хашимистского Королевства", - было заявлено в ходе церемонии подписания документа. Ранее глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в ходе встречи с Лавровым заявил, что Амман ждёт подписания соглашения об отмене визового режима с Россией, поскольку этот шаг позволит увеличить количество контактов между людьми и укрепить бизнес-сотрудничество.
Лавров подписал соглашение с ас-Сафади об отмене визовых требований с Иорданией