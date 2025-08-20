Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии
17:36 20.08.2025
Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии
Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Среди проектов кооперации особого упоминания заслуживает создание совместного производства скоростных электропоездов в рамках инициативы Make in India. Уже в следующем году в Индии будут изготовлены два опытных образца поезда, разработанного специально для национальных железных дорог", - сообщил Мантуров.
Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Денис Мантуров
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Россия готова сотрудничать с Индией в сфере космоса, заявил Мантуров
17:33
17:33
 
