https://ria.ru/20250820/indija-2036563981.html

Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии

Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии - РИА Новости, 20.08.2025

Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии

Первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году, сообщил первый вице-премьер России Денис... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:36:00+03:00

2025-08-20T17:36:00+03:00

2025-08-20T17:36:00+03:00

индия

россия

москва

денис мантуров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5bda3c99345e53ed0ee9686a2acbcabd.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Среди проектов кооперации особого упоминания заслуживает создание совместного производства скоростных электропоездов в рамках инициативы Make in India. Уже в следующем году в Индии будут изготовлены два опытных образца поезда, разработанного специально для национальных железных дорог", - сообщил Мантуров.

https://ria.ru/20250820/manturov-2036563182.html

индия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, москва, денис мантуров, в мире