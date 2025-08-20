Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Гуцул передали ей письма поддержки - РИА Новости, 20.08.2025
12:39 20.08.2025
Сторонники Гуцул передали ей письма поддержки
Участники бессрочной акции поддержки главы Гагаузии Евгении Гуцул передали сотни писем поддержки политическим заключенным через адвокатов в СИЗО №13 в Кишиневе, РИА Новости, 20.08.2025
КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Участники бессрочной акции поддержки главы Гагаузии Евгении Гуцул передали сотни писем поддержки политическим заключенным через адвокатов в СИЗО №13 в Кишиневе, сообщил на митинге замначальника управления внешних связей правительства автономии Юрий Кузнецов. В среду сторонники Гуцул и оппозиционного блока "Победа" вышли на очередной пикет перед СИЗО, где содержится Гуцул, а также активисты политсилы Светлена Попан и Ирина и Илья Вальчуки. "Сотни писем пришло в поддержку политзаключенных. Прежде всего Евгении Гуцул, активистке Светлане Попан. Также есть письма в поддержку супругов Вальчуков. Корреспонденция поступает ежедневно", - сказал Кузнецов. Активист блока "Победа" Иван Стамов назвал СИЗО №13 "первой политической тюрьмой в Молдавии". Он заявил, что власть нарушает основные права граждан - свободу собраний, слова, передвижения и волеизъявления. Стамов отметил, что люди ежедневно выходят на протесты, несмотря на давление и репрессии, требуя справедливости и привлечения внимания к ситуации на международной арене. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии обжаловала в среду решение суда в апелляционной палате Кишинева. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Участники бессрочной акции поддержки главы Гагаузии Евгении Гуцул передали сотни писем поддержки политическим заключенным через адвокатов в СИЗО №13 в Кишиневе, сообщил на митинге замначальника управления внешних связей правительства автономии Юрий Кузнецов.
В среду сторонники Гуцул и оппозиционного блока "Победа" вышли на очередной пикет перед СИЗО, где содержится Гуцул, а также активисты политсилы Светлена Попан и Ирина и Илья Вальчуки.
"Сотни писем пришло в поддержку политзаключенных. Прежде всего Евгении Гуцул, активистке Светлане Попан. Также есть письма в поддержку супругов Вальчуков. Корреспонденция поступает ежедневно", - сказал Кузнецов.
Активист блока "Победа" Иван Стамов назвал СИЗО №13 "первой политической тюрьмой в Молдавии". Он заявил, что власть нарушает основные права граждан - свободу собраний, слова, передвижения и волеизъявления. Стамов отметил, что люди ежедневно выходят на протесты, несмотря на давление и репрессии, требуя справедливости и привлечения внимания к ситуации на международной арене.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии обжаловала в среду решение суда в апелляционной палате Кишинева.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
