https://ria.ru/20250820/gruziya-2036492528.html

В Грузии обратились с радикальным призывом к ЕС по России

В Грузии обратились с радикальным призывом к ЕС по России - РИА Новости, 20.08.2025

В Грузии обратились с радикальным призывом к ЕС по России

Евросоюзу необходимо прекратить требовать от Грузии эскалации в отношениях с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в социальных сетях. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T13:26:00+03:00

2025-08-20T13:26:00+03:00

2025-08-20T13:26:00+03:00

в мире

грузия

россия

брюссель

ираклий кобахидзе

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a1ff19934feda15a8f5406afb282593.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Евросоюзу необходимо прекратить требовать от Грузии эскалации в отношениях с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в социальных сетях."В разгар вооруженного конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией", — написал он.Кроме того, как отметил Папуашвили, Евросоюз также не должен спонсировать экстремизм, если он хочет быть проектом мира.Накануне премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз начал шантажировать Грузию после того, как в 2022 году она отказалась подключаться в военный конфликт против России. Он неоднократно сообщал, что страны ЕС и украинские чиновники призывали его страну открыть "второй фронт" против России в 2022 году.Отношения между Грузией и Европейским союзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.

https://ria.ru/20250820/putin-2036481090.html

https://ria.ru/20250819/gruzija-2036296377.html

грузия

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, брюссель, ираклий кобахидзе, евросоюз