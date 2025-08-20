https://ria.ru/20250820/gruziya-2036492528.html
В Грузии обратились с радикальным призывом к ЕС по России
Евросоюзу необходимо прекратить требовать от Грузии эскалации в отношениях с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в социальных сетях. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Евросоюзу необходимо прекратить требовать от Грузии эскалации в отношениях с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в социальных сетях."В разгар вооруженного конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией", — написал он.Кроме того, как отметил Папуашвили, Евросоюз также не должен спонсировать экстремизм, если он хочет быть проектом мира.Накануне премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз начал шантажировать Грузию после того, как в 2022 году она отказалась подключаться в военный конфликт против России. Он неоднократно сообщал, что страны ЕС и украинские чиновники призывали его страну открыть "второй фронт" против России в 2022 году.Отношения между Грузией и Европейским союзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
