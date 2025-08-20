https://ria.ru/20250820/gretsija-2036512431.html
Правительство Греции высказалось об отправке войск на Украину
Правительство Греции высказалось об отправке войск на Украину - РИА Новости, 20.08.2025
Правительство Греции высказалось об отправке войск на Украину
Греция не планирует отправлять войска на Украину в рамках предоставления ей гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:43:00+03:00
2025-08-20T14:43:00+03:00
2025-08-20T14:44:00+03:00
в мире
украина
греция
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Греция не планирует отправлять войска на Украину в рамках предоставления ей гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис. "На данный момент нет такого варианта. И ничего подобного не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, отправит ли Греция войска на Украину, в эфире греческого телеканала Скай. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
https://ria.ru/20250820/polsha-2036441690.html
украина
греция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, греция, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Греция, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Правительство Греции высказалось об отправке войск на Украину
Правительство Греции заявило, что не планирует отправлять войска на Украину