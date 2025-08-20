https://ria.ru/20250820/gretsija-2036512431.html

Правительство Греции высказалось об отправке войск на Украину

Правительство Греции высказалось об отправке войск на Украину

2025-08-20T14:43:00+03:00

2025-08-20T14:43:00+03:00

2025-08-20T14:44:00+03:00

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Греция не планирует отправлять войска на Украину в рамках предоставления ей гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис. "На данный момент нет такого варианта. И ничего подобного не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, отправит ли Греция войска на Украину, в эфире греческого телеканала Скай. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

