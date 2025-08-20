https://ria.ru/20250820/gospodderzhka-2036458909.html

Около 2,6 млрд рублей привлек курский МСБ с помощью господдержки

Около 2,6 млрд рублей привлек курский МСБ с помощью господдержки - РИА Новости, 20.08.2025

Около 2,6 млрд рублей привлек курский МСБ с помощью господдержки

В первом полугодии 2025 года малый и средний бизнес Курской области увеличил на 18%, до 2,6 миллиарда рублей, объем привлеченных средств в рамках Национальной... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:00:00+03:00

2025-08-20T11:00:00+03:00

2025-08-20T11:05:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

александр исаевич

поддержка бизнеса

корпорация мсп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380451_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0d0d46cc72684aae7e3a32657d01bf1a.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. В первом полугодии 2025 года малый и средний бизнес Курской области увеличил на 18%, до 2,6 миллиарда рублей, объем привлеченных средств в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба федерального института развития.При этом количество предприятий, получивших финансовую поддержку, выросло на 14%, до 182. Основной объем привлеченного финансирования пришелся на реализацию текущих бизнес-задач и дальнейшее развитие предпринимательской деятельности."Почти 2,6 миллиарда рублей, привлеченные малым и средним бизнесом Курской области за первое полугодие 2025 года в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), – это наглядный результат нашей эффективной работы с Корпорацией МСП. Всего за полгода мы совершили мощный рывок, войдя в ТОП-10 регионов ЦФО, и это только начало", – отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он подчеркнул, что особенно важно, что господдержка действует точечно: 40% средств предприниматели получили благодаря "зонтичным" поручительствам, которые помогли преодолеть барьер в виде нехватки залога."Эти инвестиции уже сегодня создают новые рабочие места и укрепляют ключевые для региона отрасли – транспорт, обрабатывающее производство и агропромышленный комплекс. Мы уверенно движемся к цели – создать максимально благоприятные условия для устойчивого роста экономики Курской области", - добавил Хинштейн.Курская область в 2025 году вошла в топ-10 регионов Центрального федерального округа по объему привлеченного финансирования, заняв 9 место. В 2024 году область не входила в число регионов-лидеров по использованию инструментов НГС, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации МСП."В первом полугодии отмечается прирост объема привлеченных средств при помощи НГС в сегменте малого бизнеса на 31%, микробизнеса на 15% и среднего бизнеса – на 4%. При этом для предпринимателей Курской области действует специальный лимит "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, которые позволяют бизнесу получить необходимое финансирование даже при недостатке залогового обеспечения. За полгода количество таких получателей выросло на 7%", – завил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По данным Корпорации МСП, наибольшие показатели привлечения заемного финансирования отмечены, в сфере транспортировки и хранения – 1,1 миллиарда рублей, обрабатывающего производства – 0,5 миллиарда рублей, сельского хозяйства – 0,4 миллиарда рублей, в сфере реализации различных видов продукции – 0,3 миллиарда рублей. Наибольший объем привлечения финансирования отмечен в отрасли транспортировки и хранения (увеличение в 6,8 раза), в здравоохранении и социальной сфере (в 3,4 раза), в научной сфере (2,2 раза).

https://ria.ru/20250820/msp-2036363548.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, александр исаевич, поддержка бизнеса , корпорация мсп