https://ria.ru/20250820/golosovanie-2036474078.html
Глава ЦИК назвала количество заявок на онлайн-голосование в 2025 году
Глава ЦИК назвала количество заявок на онлайн-голосование в 2025 году - РИА Новости, 20.08.2025
Глава ЦИК назвала количество заявок на онлайн-голосование в 2025 году
Более 869 тысяч заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования 2025 года, это рекорд, сообщила глава Центризбиркома... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:08:00+03:00
2025-08-20T12:08:00+03:00
2025-08-20T12:08:00+03:00
россия
чувашская республика (чувашия)
элла памфилова
ростовская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971466575_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9f9096a56ec090fde97f03b2b590f47f.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 869 тысяч заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования 2025 года, это рекорд, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. "Что мы имеем на сегодняшний день... 869 455 заявлений (подано) на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), это рекорд большой по сравнению с прошлым годом. И 76 541 заявление на сей момент - это то, что касается мобильного приложения "Мобильный избиратель", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК. Глава Центризбиркома отметила, что лидерами по числу заявлений на ДЭГ стали Ростовская область (более 179,4 тысячи), Чувашская республика (более 143,3 тысячи) и Свердловская область (более 131 тысячи). Она напомнила, что подать заявления о желании проголосовать онлайн могут жители 24 регионов РФ через портал Госуслуг в разделе "Мои выборы". В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. ДЭГ в 2025 году применятся в 24 субъектах РФ. В 2024 году ДЭГ применялся на выборах разных уровней в 25 регионах РФ. Голосование в них длилось от одного до трёх дней.
https://ria.ru/20250805/vybory-2033551782.html
https://ria.ru/20250814/moldaviya-2035391110.html
россия
чувашская республика (чувашия)
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971466575_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_35fd2a79b722b5f6cdb44cbd278ccdad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чувашская республика (чувашия), элла памфилова, ростовская область, общество
Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Элла Памфилова, Ростовская область, Общество
Глава ЦИК назвала количество заявок на онлайн-голосование в 2025 году
Памфилова: более 869 тысяч заявок подано на участие в электронном голосовании