Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-депутата Гаджиева*

2025-08-20T06:08:00+03:00

россия

сша

республика дагестан

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927640647_0:4:1880:1062_1920x0_80_0_0_9c18bdf013f21042111636f4a440c418.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ требует запретить в России деятельность объединения, куда входит экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев* (признан иноагентом) и ряд его родственников, за экстремизм и обратить в доход государства принадлежащее им имущество почти на 2 миллиарда рублей, следует из искового заявления надзорного ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, иск направлен в Советский районный суд Махачкалы по личному поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Ответчиками по исковому заявлению выступают бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* (внесен в реестр иноагентов), Нина Коломийцева (сожительница Гаджиева, согласно материалам Генпрокуратуры), Магомедрасул Гаджиев (сын Гаджиева), Тажудин Гаджиев, Магомед и Раисат Гаджиловы (сестра Гаджиева), Игорь и Марина Авдеевы, а также ООО "Усадьба в Кадашах", ООО "Квинтэссэнс" и ООО "Сулакнеруд". Как следует из искового заявления, Генпрокуратура установила, что Гаджиев вместе с Колмийцевой, сыном Магомедрасулом и сестрой Раисат образовали объединение, "деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету". Сам Гаджиев* с 2003 по 2021 годы являлся депутатом Госдумы, но после начала СВО покинул Россию и начал финансово помогать украинским военизированным формированиям, дискредитировать российскую армию и оправдывать незаконное санкционное давление на РФ. "Находясь за рубежом, Гаджиев* М.Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц. Ранее за раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов США, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США", - указывается в документе. Какие именно сведения передал Гаджиев, в иске не уточняется. Как выяснило надзорное ведомство, Коломийцева оказывает Гаджиеву* содействие, распространяя фейки об армии России и СВО. Через нее, указывает Генпрокуратура, бывший депутат ведет "финансовую поддержку ВФУ, о чем лично рассказывает в интернете". Сам Гаджиев* сохранил в России высоколиквидное имущество, обеспечивающее ему прибыль для реализации экстремистских планов. А помощь оказывают его сын и сестра, которые выступают держателями принадлежащих ему активов, управляют ими, отвечают за сохранность, капитализацию. "Для скрытого владения им (имуществом – ред.) ответчик привлек своих родственников и свойственников: Гаджиева М.М. (сын), Гаджиева Т.М. (отец), Гаджилова М.Б. (зять), Гаджилову Р.Т. (сестра), Авдееву М.Г. (мать сожительницы), Авдеева И.В. (отец сожительницы), а также подконтрольные компании – ООО "Усадьба в Кадашах" и ООО "Квинтэссэнс", - поясняется в иске. Указывается, что на них оформлена расположенная в Дагестане, Москве и Московской области коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки совокупной стоимостью более 2 миллиардов рублей. Кроме того, выяснила Генпрокуратура, под контролем Гаджиева* находится ООО "Сулакнеруд", учредителем которого значится Раисат Гаджилова. Компания занимается добычей песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. Прибыль от деятельности фирмы через нелегальные схемы Гаджиев* выводит в США и Францию, где ему принадлежит элитная недвижимость. "Прошу запретить деятельность объединения, включающего: Гаджиева* Магомеда… Коломийцеву Нину… Гаджиева Магомедрасула… Гаджилову Раисат… на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности", – говорится в иске. Кроме того, Генпрокуратура в своем заявлении просит суд обратить в доход государства ряд объектов недвижимости: земельных участков, жилых и нежилых помещений, принадлежащим указанным ответчикам. Также в доход РФ должны быть обращены зарегистрированные на ООО "Усадьба в Кадашах" здания и сооружения и помещение ООО "Квинтэссэнс", говорится в иске. А кроме того, Генпрокуратура требует прекратить право пользования недрами, предоставленное ООО "Сулакнеруд". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит наложить арест на имущество ответчиков. По данным источника, у объявленного в России в розыск Гаджиева* есть турецкое гражданство, но он хочет получить американский паспорт. Польское издание GEO Polityka сообщало о наличии у Гаджиева* банковских счетов в США и бизнесе – он якобы является одним из владельцев компании Fantom Foundation, которая занимается выпуском криптовалюты Fantom. Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

россия

сша

республика дагестан

