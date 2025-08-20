Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль креативных индустрий пройдет в Геленджике
Краснодарский край
 
18:54 20.08.2025
Фестиваль креативных индустрий пройдет в Геленджике
Фестиваль креативных индустрий "Лала-Фест" пройдет в Геленджике 23-24 августа, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Фестиваль креативных индустрий "Лала-Фест" пройдет в Геленджике 23-24 августа, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Фестиваль состоится на Кубани второй раз. Площадкой для его проведения станет "Геленджик Арена". Мероприятие объединит представителей творческих профессий: художников, дизайнеров, музыкантов", - сообщает пресс-служба. Как сообщается, на фестивале гости смогут посетить выставку картин под открытым небом. Запланировано проведение мастер-классов, которые нацелены на развитие практических навыков в творческих направлениях. В рамках фестиваля также состоится деловая программа. Эксперты в области креативных индустрий проведут лекции, расскажут об актуальных тенденциях, дадут практические рекомендации по реализации и развитию собственных творческих проектов, рассказали в пресс-службе краевой администрации. Как ранее сообщали в пресс-службе администрации Геленджика, фестиваль задуман как "синтез искусства, вдохновения и нетворкинга", а в программу заложены концерты, мастер-классы и демонстрации локальных брендов города. Вход на мероприятие свободный, уточнили РИА Новости в пресс-службе центра "Геленджик Арена".
КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Фестиваль креативных индустрий "Лала-Фест" пройдет в Геленджике 23-24 августа, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Фестиваль состоится на Кубани второй раз. Площадкой для его проведения станет "Геленджик Арена". Мероприятие объединит представителей творческих профессий: художников, дизайнеров, музыкантов", - сообщает пресс-служба.
Как сообщается, на фестивале гости смогут посетить выставку картин под открытым небом. Запланировано проведение мастер-классов, которые нацелены на развитие практических навыков в творческих направлениях.
В рамках фестиваля также состоится деловая программа. Эксперты в области креативных индустрий проведут лекции, расскажут об актуальных тенденциях, дадут практические рекомендации по реализации и развитию собственных творческих проектов, рассказали в пресс-службе краевой администрации.
Как ранее сообщали в пресс-службе администрации Геленджика, фестиваль задуман как "синтез искусства, вдохновения и нетворкинга", а в программу заложены концерты, мастер-классы и демонстрации локальных брендов города.
Вход на мероприятие свободный, уточнили РИА Новости в пресс-службе центра "Геленджик Арена".
